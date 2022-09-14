Россия впервые применила в Украине иранские беспилотники, - разведка Британии

Россия начала все чаще закупать вооружения у других государств, на которые распространяются жесткие санкции, такие как Иран и Северная Корея, из-за истощения собственных запасов.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

Ведомство ссылается на сообщения украинских военных об уничтожении БПЛА Shahed-136 иранского производства в районе Купянска.

"Россия, скорее всего, впервые применила иранские беспилотные летательные аппараты в Украине. 13 сентября 2022 года украинские официальные лица сообщили, что их силы сбили БПЛА "Shahed -136" под Купянском, в районе продолжающегося успешного наступления Украины", - говорится. в сообщении.

Отмечается, что Shahed-136 – ударный БПЛА одностороннего действия с заявленной дальностью полета 2500 километров. Подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при нападениях на Ближнем Востоке, в частности, против нефтяного танкера в июле 2021 года.

"Потеря БПЛА Shahed-13 вблизи линии фронта говорит о том, что существует реальная возможность того, что Россия пытается использовать эту систему для нанесения тактических ударов, а не по стратегическим целям в глубине украинской территории", - считает британская разведка.

Ранее в разведке Британии сообщали, что Россия из-за безумных потерь в Украине бережет беспилотники. На отдельных участках фронта фиксируется почти вдвое меньше их вылетов, чем раньше.

Напомним, в Белом доме заявляли, что правительство Ирана передало России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе ударных в ускоренном порядке. На фоне этого президент РФ Владимир Путин посетил Иран, при этом в Кремле заявляют, что российский лидер не обсуждал с иранскими коллегами поставку боевых беспилотников.

Однако представители служб безопасности США и других союзных стран говорят, что переданы РФ иранские беспилотники имеют технические проблемы.