Росія економить на безпілотниках, - розвідка Британії

Росія через шалені втрати в Україні береже безпілотники. На окремих ділянках фронту фіксується майже вдвічі менше їх вильотів, ніж раніше.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

Там констатують, що цими вихідними на Херсонщині повідомлялося про 27 вильотів російських безпілотних літальних апаратів на західному березі Дніпра, порівняно з 50 вильотами на день протягом серпня.

"Останнім часом росіяни все більш помітну роль віддають БпЛА, зокрема для виявлення цілей для ударів артилерії. БпЛА можуть бути вразливими як до кінетичних ефектів, коли їх збивають безпосередньо, так і до електронних перешкод", - повідомляють у розвідці.

У відомстві зазначають, що Росія намагається підтримувати запаси БПЛА, але дефіцит посилюється нестачею компонентів внаслідок міжнародних санкцій.

"Все це погіршує тактичну ситуаційну поінформованість командирів і дедалі більше ускладнює російські операції", - наголошують у розвідці Британії.

Нагадаємо, у Білому домі заявляли, що уряд Ірану передав Росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів (БПЛА), у тому числі ударних у прискореному порядку. На тлі цього президент РФ Володимир Путін відвідав Іран, при цьому в Кремлі заявляють, що російський лідер не обговорював з іранськими колегами постачання бойових безпілотників.

Проте представники служб безпеки США та інших союзних країн кажуть, що передані РФ іранські безпілотники мають технічні проблеми.