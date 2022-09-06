Россия экономит на беспилотниках, – разведка Британии

Россия из-за больших потерь в Украине бережет беспилотники. На отдельных участках фронта фиксируется почти вдвое меньше их вылетов, чем раньше.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

Там констатируют, что в эти выходные в Херсонской области сообщалось о 27 вылетах российских беспилотных летательных аппаратов на западном берегу Днепра, по сравнению с 50 вылетами в день в течение августа.

"В последнее время россияне все более заметную роль отдают БпЛА, в частности, для выявления целей для ударов артиллерии. БпЛА могут быть уязвимы как к кинетическим эффектам, когда их сбивают напрямую, так и к электронным помехам", - сообщают в разведке.

В ведомстве отмечают, что Россия пытается поддерживать запасы БПЛА, но дефицит усугубляется нехваткой компонентов в результате международных санкций.

"Все это ухудшает тактическую ситуационную информированность командиров и все больше усложняет российские операции", - отмечают в разведке Британии.

Напомним, в Белом доме заявляли, что правительство Ирана передало России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе ударных в ускоренном порядке. На фоне этого президент РФ Владимир Путин посетил Иран, при этом в Кремле заявляют, что российский лидер не обсуждал с иранскими коллегами поставку боевых беспилотников.

Однако представители служб безопасности США и других союзных стран говорят, что переданные РФ иранские беспилотники имеют технические проблемы.