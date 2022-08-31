В разведке Британии рассказали о неудачах армии РФ на юге Украины

Вооруженные силы Украины во время контрнаступления на юге отодвинули линию фронта на некоторое расстояние, используя относительно слабо укрепленную российскую оборону.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

В ведомстве прогнозируют, что Россия, скорее всего, теперь попытается закрыть слабые места в своей линии обороны, используя заранее собранные резервные подразделения. Среди них, вероятно, будут некоторые из восточной группировки войск.

"Россия продолжает ускорять попытки создать новые подкрепления, чтобы использовать их в Украине", – сообщает разведка Британии.

Отмечается, что добровольческие батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули свою базу под Москвой до 24 августа, и вполне вероятно, что они будут переброшены в Украину.

Однако в разведке Британии подчеркивают, что оперативная эффективность этих подразделений неизвестна, поскольку в 3-м армейском корпусе, "скорее всего, не хватает личного состава и эти войска имеют ограниченную подготовку".

Отметим, ранее в разведке Британии сообщили, что указ лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина об увеличении численности армии вряд ли повысит боевую мощь оккупантов в войне против Украины.