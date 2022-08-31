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В разведке Британии рассказали о неудачах армии РФ на юге Украины
Вооруженные силы Украины во время контрнаступления на юге отодвинули линию фронта на некоторое расстояние, используя относительно слабо укрепленную российскую оборону.
Об этом свидетельствуют данные британской разведки.
В ведомстве прогнозируют, что Россия, скорее всего, теперь попытается закрыть слабые места в своей линии обороны, используя заранее собранные резервные подразделения. Среди них, вероятно, будут некоторые из восточной группировки войск.
"Россия продолжает ускорять попытки создать новые подкрепления, чтобы использовать их в Украине", – сообщает разведка Британии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что добровольческие батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули свою базу под Москвой до 24 августа, и вполне вероятно, что они будут переброшены в Украину.
Однако в разведке Британии подчеркивают, что оперативная эффективность этих подразделений неизвестна, поскольку в 3-м армейском корпусе, "скорее всего, не хватает личного состава и эти войска имеют ограниченную подготовку".
Отметим, ранее в разведке Британии сообщили, что указ лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина об увеличении численности армии вряд ли повысит боевую мощь оккупантов в войне против Украины.