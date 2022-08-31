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У розвідці Британії розповіли про невдачі армії РФ на півдні України
Збройні сили України під час контрнаступу на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, використовуючи відносно слабко укріплену російську оборону.
Про це свідчать дані британської розвідки.
У відомстві прогнозують, що Росія швидше за все тепер спробує закрити слабкі місця у своїй лінії оборони, використовуючи заздалегідь зібрані резервні підрозділи. Серед них, ймовірно, будуть деякі зі східного угруповання військ.
"Росія продовжує прискорювати спроби створити нові підкріплення, аби використовувати їх в Україні", - повідомляє розвідка Британії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначається, що добровольчі батальйони нового 3-го армійського корпусу залишили свою базу під Москвою до 24 серпня, і цілком імовірно, що їх перекинуть в Україну.
Однак у розвідці Британії підкреслюють, що оперативна ефективність цих підрозділів невідома, оскільки в 3-му армійському корпусі, "швидше за все, не вистачає особового складу, і ці війська мають обмежену підготовку".
Зазначимо, раніше у розвідці Британії повідомили, що указ лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна про збільшення чисельності армії навряд чи підвищить бойову потужність окупантів у війні проти України.