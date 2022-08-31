У розвідці Британії розповіли про невдачі армії РФ на півдні України

Збройні сили України під час контрнаступу на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, використовуючи відносно слабко укріплену російську оборону.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

У відомстві прогнозують, що Росія швидше за все тепер спробує закрити слабкі місця у своїй лінії оборони, використовуючи заздалегідь зібрані резервні підрозділи. Серед них, ймовірно, будуть деякі зі східного угруповання військ.

"Росія продовжує прискорювати спроби створити нові підкріплення, аби використовувати їх в Україні", - повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що добровольчі батальйони нового 3-го армійського корпусу залишили свою базу під Москвою до 24 серпня, і цілком імовірно, що їх перекинуть в Україну.

Однак у розвідці Британії підкреслюють, що оперативна ефективність цих підрозділів невідома, оскільки в 3-му армійському корпусі, "швидше за все, не вистачає особового складу, і ці війська мають обмежену підготовку".

Зазначимо, раніше у розвідці Британії повідомили, що указ лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна про збільшення чисельності армії навряд чи підвищить бойову потужність окупантів у війні проти України.