Зеленський про контрнаступи: "ЗСУ не потребують жодних анонсів, і конкретики про плани ви не почуєте"

Президент Володимир Зеленський зазначає, що контрнаступальні дії української армії не потребують анонсування, оскільки таке їхнє завдання є очевидним, а відповідальні особи мають не розголошувати конкретну інформацію про такі дії. Про це він сказав у черговому вечірньому відеозверненні.

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За словами глави держави, війна, яка почалася з окупації Росією Криму та намагання захопити Донбас, має закінчитися саме там - у звільненому Криму, у звільнених містах Донбасу, з виходом українських військових на державний кордон України.

"Ми завжди пам'ятали про цю нашу мету, ми про неї не забуваємо. ЗСУ, наша розвідка, наші сили оборони роблять всю свою справу. Я впевнений, що ви всі розумієте, що відбувається, за що ми боремося і чого прагнемо. І наші воїни не потребують жодних анонсів чи інформаційних хвиль у спину", - вказав він.

Зеленський підкреслив, що Україна "повертає своє і буде повертати" - Харківщину, Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину, Крим, а також всю акваторію Чорного та Азовсього морів "від Зміїного до Керченської протоки".

"Це буде. Це наше. І так само, як це розуміє наше суспільство, я хочу, щоб це розуміли окупанти: не буде їм місця на українській землі. Хтось хоче знати, які в нас плани. Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна. І так – на війні. Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону, до нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають", - зазначив він.

Глава держави додав, що для російських військових, які хочуть вижити, "настав час тікати" та їхати додому, а ті, хто бояться повертатися до себе додому в Росію, можуть здаватися в полон, і Україна гарантує їм виконання всіх норм Женевських конвенцій.

"Якщо ж вони мене не почують, матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні. І це не щось особливе. Це не щось таке, що нібито почалося. Ми говоримо про це 187 днів", - підкреслив він.

Зеленський також повідомив, що провів у понеділок наради з військовими, з представниками військово-промислового сектору та з урядовцями, але не став розповідати деталей.

"Важливі наради, важлива тематика. Озвучувати її неправильно. Але результат з часом бачать усі, бачать, коли наші захисники знищують логістику, бази, командні центри ворога. Це продовжимо", - анонсував президент.

Зазначимо, що 29 серпня в українському інформпросторі розповсюдилася інформація про те, що українська армія пішла у контрнаступ, зокрема прорвала першу лінію оборони російсько-окупаційних військ у Херсонській області.