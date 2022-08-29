ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України

Українські військові прорвали першу лінію оборони російсько-окупаційних військ у Херсонській області. Окупанти відійшли від зайнятих позицій.

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Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, передає "Громадське".

Раніше Гуменюк в ефірі телемарафону зазначала, що ситуація на південному напрямку залишається досить напруженою, але контролюється українськими силами.

Також голова Бериславської РВА Володимир Літвінов у коментарі "Суспільному" повідомив, що ЗСУ влучили у Бериславський машинобудівний завод, де війська РФ розташували свою техніку, боєприпаси та живу силу. Зараз там велика пожежа.

Нагадаємо, що на Херсонщині вбито колаборанта Ковальова.