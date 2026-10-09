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Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 12-18 жовтня 2026

свині
Які ціни на свиней живою вагою в Україні / Pixabay

Dilo повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 12-18 жовтня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней буде на рівні 69-70 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Живець у жовтні переважно закуповували за ціною 72,5–75 грн/кг. Водночас на ринку точково фіксувалися пропозиції на рівні попереднього тижня - 77–78 грн/кг. Середньозважена ціна зупинилася на позначці 74,47 грн/кг, що на 6,1% нижче, ніж тижнем раніше.

Фото 2 — Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 12-18 жовтня 2026
Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними щотижневого моніторингу закупівельних цін

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,45 євро/кг (72,70 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,58 євро/кг (29,08 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,47 злотих/кг (51,21 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,00 - 5,00 злотих/кг (45,83 - 57,28 грн/кг).

Фото 3 — Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 12-18 жовтня 2026
Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада). Джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

  • 1,60 (-4%) €/кг у ЄС;
  • 1,18 (+15%) €/кг у Бразилії;
  •  1,53 (-4%) €/кг у США;
  •  1,21 (-1%) €/кг у Канаді.

Цінова динаміка на ключових світових ринках залишається різноспрямованою: у країнах Європейського Союзу, США та Канаді ціни продовжують знижуватися, тоді як на ринках країн Латинської Америки спостерігається тенденція до їхнього зростання.

Автор:
Ольга Опенько

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