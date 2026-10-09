Закупочные цены на свиней живым весом на 12-18 октября 2026 года

Dilo сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 12-18 октября 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 69-70 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Черенок в октябре преимущественно закупали по цене 72,5–75 грн/кг. В то же время на рынке точечно фиксировались предложения на уровне предыдущей недели – 77–78 грн/кг. Средневзвешенная цена остановилась на отметке 74,47 грн/кг, что на 6,1% ниже недели ранее.

Источник: Аналитический отдел АСУ по данным еженедельного мониторинга закупочных цен

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,45 евро/кг (72,70 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,58 евро/кг (29,08 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 4,47 злотых/кг (51,21 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,00 – 5,00 злотых/кг (45,83 – 57,28 грн/кг).

Среднедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

Динамика цен в мире:

1,60 (-4%) €/кг в ЕС;

1,18 (+15%) €/кг в Бразилии;

1,53 (-4%) €/кг в США;

1,21 (-1%) €/кг в Канаде.

Ценовая динамика на ключевых мировых рынках остается разнонаправленной: в странах Европейского Союза, США и Канаде цены продолжают снижаться, тогда как на рынках Латинской Америки наблюдается тенденция к их росту.