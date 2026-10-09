RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,85

--0,01

EUR

50,14

--0,02

Готівковий курс:

USD

45,04

44,90

EUR

50,85

50,60

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Дрони атакували російський НПЗ за понад 1700 кілометрів від України

атака
Україна атакувала нафтозавод «Лукойлу» у Комі. Фото: informator.ua

Збройні сили України вранці 9 жовтня атакували місто Ухта в Республіці Комі. Під ударом опинився нафтопереробний завод "Лукойл-Ухтанефтепереробка" (Ухтинський НПЗ).

Як пише Dilo, про це повідомляє український канал Exilenova+.

На кадрах, опублікованих у мережі, видно, як внаслідок удару над заводом піднімається густий стовп чорного диму.

ТОВ "Лукойл-Ухтанафтопереробка" - це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Завод побудований у 1934 році, наразі є ключовим об’єктом переробки нафти в Північно-Західному регіоні РФ.

У 2025 році підприємство переробило близько 3 млн. тонн нафти, що склало 1,1% від загальноросійського обсягу. НПЗ виробляє автобензин та дизпаливо, а також топковий мазут та вакуумний газойль.

Раніше Ухтинський НПЗ вже зазнавав атаки ЗСУ. 12 лютого 2026 року після удару безпілотників там спалахнула одна з двох установок первинної переробки АВТ-1, яка забезпечує третину потужності (близько 6 тис. тонн на добу). У серпні 2025-го дрон потрапив до одного із резервуарів на території заводу. Відстань від Ухти до кордону з Україною становить близько 1700 км.

Нагадаємо, 8 жовтня Башкирії зазнало атаки підприємство "Газпром нафтохім Салават" - один із найбільших у Росії нафтопереробних та нафтохімічних комплексів.

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності