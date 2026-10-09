Дрони атакували російський НПЗ за понад 1700 кілометрів від України

Збройні сили України вранці 9 жовтня атакували місто Ухта в Республіці Комі. Під ударом опинився нафтопереробний завод "Лукойл-Ухтанефтепереробка" (Ухтинський НПЗ).

Як пише Dilo, про це повідомляє український канал Exilenova+.

На кадрах, опублікованих у мережі, видно, як внаслідок удару над заводом піднімається густий стовп чорного диму.

ТОВ "Лукойл-Ухтанафтопереробка" - це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Завод побудований у 1934 році, наразі є ключовим об’єктом переробки нафти в Північно-Західному регіоні РФ.

У 2025 році підприємство переробило близько 3 млн. тонн нафти, що склало 1,1% від загальноросійського обсягу. НПЗ виробляє автобензин та дизпаливо, а також топковий мазут та вакуумний газойль.

Раніше Ухтинський НПЗ вже зазнавав атаки ЗСУ. 12 лютого 2026 року після удару безпілотників там спалахнула одна з двох установок первинної переробки АВТ-1, яка забезпечує третину потужності (близько 6 тис. тонн на добу). У серпні 2025-го дрон потрапив до одного із резервуарів на території заводу. Відстань від Ухти до кордону з Україною становить близько 1700 км.

Нагадаємо, 8 жовтня Башкирії зазнало атаки підприємство "Газпром нафтохім Салават" - один із найбільших у Росії нафтопереробних та нафтохімічних комплексів.