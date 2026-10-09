Дроны атаковали российский НПЗ в более чем 1700 километрах от Украины

Вооруженные силы Украины утром 9 октября атаковали город Ухта в Республике Коми. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Ухтаннефтепереработка" (Ухтинский НПЗ).

Как пишет Dilo, об этом сообщает украинский канал Exilenova+.

на кадрах, опубликованных в сети, видно, как в результате удара над заводом поднимается густой столб черного дыма.

ООО "ЛУКойл-Ухтанефтепереработка" - это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод построен в 1934 году и является ключевым объектом переработки нефти в Северо-Западном регионе РФ.

В 2025 году предприятие переработало около 3 млн тонн нефти, что составило 1,1% от общероссийского объема. НПЗ производит автобензин и дизтопливо, топочный мазут и вакуумный газойль.

Ранее Ухтинский НПЗ уже подвергался атаке ВСУ. 12 февраля 2026 года после удара беспилотников вспыхнула одна из двух установок первичной переработки АВТ-1, которая обеспечивает треть мощности (около 6 тыс. тонн в сутки). В августе 2025-го дрон попал в один из резервуаров на территории завода. Расстояние от Ухты до границы с Украиной составляет около 1700 км.

Напомним, 8 октября Башкирии подверглось атаке предприятие "Газпром нефтехим Салават" - один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов.