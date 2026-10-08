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Дроны атаковали одно из крупнейших в РФ предприятий "Газпрома" в 1400 км от границы с Украиной

атака
В Башкирии подверглось атаке предприятие "Газпром нефтехим Салават". Фото: Exilenova+

В Башкирии подверглось атаке предприятие "Газпром нефтехим Салават" — один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов.

Как пишет Dilo, об этом сообщил украинский канал Exilenova+.

По фото и видеокадрам очевидцев Astra установила, что в районе предприятия возник пожар.

Что известно о предприятии

"Газпром нефтехим Салават" входит в структуру российской группы "Газпром".

Завод перерабатывает до 10 млн. тонн углеводородного сырья в год и производит более 150 наименований продукции, включая автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен, стирол и аммиак.

До этого предприятие уже подвергалось ударам украинских дронов. В последний раз пожар на заводе возник после атаки 13 августа, а в результате налета 14 июля переработка нефти была полностью прекращена. В 2023 году дроны повреждали на НПЗ установление первичной переработки сырья.

Расстояние от города Салават до границы с Украиной составляет около 1400 км.

Предприятие является одним из крупных объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической индустрии Башкортостана.

Ранее украинские дроны преодолели более 3200 км и атаковали газовую инфраструктуру в Ямало-Ненецком автономном округе – главном газодобывающем регионе РФ.

Под атакой оказался Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке, проектная мощность которого составляет около 19,5 млн. тонн сырья в год.

Автор:
Светлана Манько

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