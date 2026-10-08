Дрони атакували одне з найбільших в РФ підприємств "Газпрому" за 1400 км від кордону з Україною

У Башкирії зазнало атаки підприємство "Газпром нафтохім Салават" - один із найбільших у Росії нафтопереробних та нафтохімічних комплексів.

Як пише Dilo, про це повідомив український канал Exilenova+.

По фото та відеокадрах очевидців Astra встановила, що в районі підприємства виникло пожежа.

Що відомо про підприємство

"Газпром нафтохім Салават" входить до структури російської групи "Газпром".

Завод переробляє до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік і виробляє понад 150 найменувань продукції, включаючи автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен, стирол та аміак.

До цього підприємство вже зазнавало ударів українських дронів. Востаннє пожежа на заводі виникла після атаки 13 серпня, а внаслідок нальоту 14 липня переробка нафти була повністю припинена. У 2023 році дрони пошкоджували на НПЗ встановлення первинної переробки сировини.

Відстань від міста Салават до кордону з Україною становить близько 1400 км.

Підприємство є одним із великих об'єктів нафтопереробної та нафтохімічної промисловості Башкортостану.

Раніше українські дрони подолали понад 3200 км та атакували газову інфраструктуру у Ямало-Ненецькому автономному окрузі – головному газовидобувному регіоні РФ.

Під атакою опинився Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспортування, проєктна потужність якого становить близько 19,5 млн тонн сировини на рік.