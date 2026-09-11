Українські дрони вперше дісталися газового серця Росії: атаки вже налякали європейський ринок

Безпрецедентні атаки України на російські газові об’єкти в Арктиці показали нову вразливість енергетичної галузі РФ та потенційні наслідки для світового газового ринку.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg.

9 вересня українські дрони атакували газову інфраструктуру у Ямало-Ненецькому автономному окрузі – головному газовидобувному регіоні РФ.

Під атакою опинився Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспортування, проєктна потужність якого становить близько 19,5 млн тонн сировини на рік.

Зазначається, що українські удари по газових об'єктах у Ямало-Ненецькому окрузі РФ показали, що навіть російська енергетична інфраструктура за Полярним колом більше не знаходиться у безпечному тилу. Українські дрони подолали понад 3200 км та атакували Уренгойський та Пуровський комплекси.

Українська оборонно-технологічна компанія Fire Point, виробник дронів FP-1, які були задіяні для удару по щонайменше одному з об’єктів, заявила, що цей удар встановив "новий рекорд дальності удару дроном".

Чого бояться європейці

Особливе занепокоєння у європейців викликає розташований у регіоні "Ямал СПГ" - найбільший російський завод із виробництва зрідженого газу. Україна його не атакувала, проте ринок побоюється, що технічно такі удари наразі можливі.

Європа все ще отримує близько 10% необхідного їй газу з Росії, половину - у вигляді ЗПГ. На тлі атак та війни на Близькому Сході європейські ціни на газ вже перевищили €80 за МВт·год – максимум більш як за три роки.

Bloomberg зазначає, що ціни на газ у ЄС вже перевищують минулорічні рівні більш ніж удвічі, оскільки війна на Близькому Сході практично зупинила експорт катарського ЗПГ. Будь-які перебої з постачанням з Росії можуть позбавити Європу одного з останніх джерел постачання.

А потенційний удар по "Ямалу СПГ" став би серйозною ескалацією для всього світового газового ринку, особливо перед зимою.

Зауважимо, що процес відмови Європейського Союзу від російських енергоресурсів стрімко зазнає невдачі, а 27 країн блоку вступають в зиму з дуже низькими запасами газу.

Обсяги заповнення газосховищ у ЄС становлять лише 67%, що значно нижче 80%, досягнутих на той же час минулого року. Тому Європі загрожує дефіцит газу взимк.

Окрім "Ямал ЗПГ", у цьому регіоні розташований об’єкт "Арктик ЗПГ 2". Він має ключове значення для планів Росії потроїти щорічне виробництво ЗПГ, хоча західні санкції поки що не дозволили підприємству вийти на повну проєктну потужність – майже 20 млн тонн на рік. Проєкт нарощує експорт, але наразі єдиним покупцем його вантажів залишається Китай.