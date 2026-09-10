Процес відмови ЄС від російських енергоресурсів зазнає невдачі: які ризики для країн блоку

Процес відмови Європейського Союзу від російських енергоресурсів стрімко зазнає невдачі, а 27 країн блоку вступають в зиму з дуже низькими запасами газу.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт Європейської рахункової палати (ECA).

Аудитори зазначають, що ЄС не інвестує достатньо коштів для досягнення цілей щодо повної заміни російських енергоресурсів диверсифікованими джерелами викопного палива і не вкладає в розширення відновлюваних джерел енергії та інфраструктури енергомереж для збільшення енергетичних потоків між країнами-членами ЄС .

У звіті йдеться про те, що ЄС поступово припиняє імпорт російського палива з часу повномасштабної війни РФ в Україну у 2022 році. За допомогою санкцій щодо морських постачань нафти РФ Євросоюз практично повністю припинив імпорт російської сирої нафти, тоді як частка газу РФ в загальному обсязі імпорту блакитного палива до блоку наразі становить 12%, що значно менше, ніж 45% до 2022 року.

"План ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв також зазнає невдачі саме в той момент, коли енергетична безпека Європи стикається з новими загрозами з боку нестабільності на Близькому Сході", - заявили аудитори.

Обсяги заповнення газосховищ у ЄС становлять лише 67%, що значно нижче 80%, досягнутих на той же час минулого року. Також ЗМІ писали, що Європі загрожує дефіцит газу взимку після того, як ціни зросли на 7%.

Аналітики попереджають, що це може призвести до різкого зростання цін у країнах узимку, зокрема з урахуванням того, що ЄС у рамках поетапної відмови від російського газу з 1 січня 2027 року має заборонити весь імпорт російського ЗПГ.

Спочатку Єврокомісія оцінила, що для реалізації плану щодо припинення використання російських енергоносіїв потрібно 300 млрд євро інвестицій.

Однак, за словами аудиторів, наразі країни виділили на ці цілі лише 54,3 млрд. євро.

ЄС на шляху до відмови від російських енергоресурсів

Варто зазначити, що Європейський парламент і Рада ЄС погодили попередній план, який зобов’язує Європейський Союз назавжди припинити імпорт російського газу й рухатися до поступової відмови від російської нафти.

Так, імпорт скрапленого природного газу (СПГ) буде поетапно припинено до 31 грудня 2026 року, а імпорт трубопровідного газу — до 30 вересня 2027 року.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.

Регламент Європейського союзу REPowerEU, який встановлює поступове припинення імпорту в ЄС російського трубопровідного та скрапленого газу, набув чинності 3 лютого.