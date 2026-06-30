"Повернутися неможливо": Єврокомісія виключила можливість відновлення імпорту газу з Росії

Європейський Союз не планує і не має юридичної можливості повернутися до закупівель російського газу.

Як пише Delo.ua, про це під час брифінгу в Брюсселі заявила офіційна представниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Відновлення імпорту російського газу до Європейського Союзу? Ні, це неможливо. У нас діє законодавство RePowerEU. Повернутися назад неможливо. І ми дуже чітко заявили про це на політичному рівні. Навпаки, ми зараз у процесі диверсифікації постачань та відмови від них без жодного жалю", — підкреслила вона, коментуючи заклики окремих європейських політсил відновити енергетичну співпрацю з РФ.

Представниця ЄК також повідомила, що цього місяця Брюссель подолав черговий важливий етап енергетичного розриву з Москвою — офіційно набула чинності заборона на імпорт російського трубопровідного газу за короткостроковими контрактами.

Наступні фази впровадження санкційних обмежень та остаточного згортання імпорту блакитного палива з РФ заплановані на січень та вересень 2027 року.

Таким чином, уся нормативно-правова база ЄС спрямована на планомірне витіснення російських енергоресурсів з європейського ринку без права на перегляд рішень.

Нагадаємо, регламент Європейського союзу REPowerEU, який встановлює поступове припинення імпорту в ЄС російського трубопровідного та скрапленого газу, набув чинності 3 лютого.

Водночас Європейський Союз може розпочати наступний опалювальний сезон із мінімальним рівнем запасів газу в підземних сховищах за останні 15 років. Через повільні темпи наповнення європейські газосховища до кінця сезону закачування будуть заповнені всього на 76%.