"Укрпошта" закрила останнє відділення у Дружківці: де тепер отримувати пенсії та посилки

З 30 червня Укрпошта призупинила роботу останнього стаціонарного відділення у Дружківці на Донеччині. Таке рішення ухвалене з огляду на безпекову ситуацію та постійні обстріли міста.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

"Ми трималися там стільки, скільки це було хоч якось можливо без значного ризику для працівників і клієнтів, але останнім часом цей ліміт уже було перевищено", - наголосив він.

Якщо до 2022 року в місті мешкало 56 тисяч людей, то станом на червень там залишається близько 3–4 тисяч мешканців.

Попри зміну формату роботи, всі вони й надалі матимуть доступ до необхідних послуг. Пенсії, соцвиплати та інші види державної допомоги будуть переведені на поштові перекази.

Смілянський додав, що мешканці Дружківки можуть отримувати свої пенсії чи соціальні виплати в будь-якому відділенні "Укрпошти" по всій країні, куди б вони не евакуювалися.

Також вони можуть продовжити обслуговування у найближчих відділеннях у смт Красноторка та у відділеннях "Укрпошти" в Краматорську.

Команду евакуйованого відділення працевлаштували на нових локаціях. Зокрема, керівник філії продовжить роботу в Краматорську, а листоноша — поблизу Кам’янського.

У компанії нагадали, що пересувні відділення "Укрпошти" продовжують працювати поблизу лінії фронту. Вони забезпечують людей пенсіями, соцвиплатами, ліками, товарами першої необхідності, періодикою та поштовими відправленнями.

Нагадаємо, що "Нова пошта" також тимчасово призупинила роботу своїх останніх двох відділень у місті Дружківка Донецької області — №1 та №3. Головною причиною стали постійні ворожі обстріли та необхідність гарантувати безпеку клієнтів і персоналу.