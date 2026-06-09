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"Нова пошта" закриває останні два відділення у Дружківці на Донеччині

НП
"Нова пошта" йде з Дружківки / Нова пошта

"Нова пошта" тимчасово призупиняє роботу своїх останніх двох відділень у місті Дружківка Донецької області — №1 та №3. Головною причиною стали постійні ворожі обстріли та необхідність гарантувати безпеку клієнтів і персоналу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Згортання роботи мережі у місті відбуватиметься поетапно:

  • Відділення №3 припиняє роботу вже з 9 червня;
  • Відділення №1 прийматиме та видаватиме посилки до 18 червня, після чого також тимчасово закриється.

Попри закриття фізичних відділень, оператор повністю не залишає місто. Щоб місцеві мешканці мали змогу отримувати найнеобхідніше, у Дружківці продовжують працювати 9 поштоматів "Нової пошти".

Компанія забезпечуватиме їхню логістику, поки це залишатиметься безпечним для водіїв та кур'єрів.

"До останнього наші колеги продовжували працювати, щоб у місті залишалася життєво необхідна підтримка: можливість отримати ліки та продукти, відправити необхідні речі рідним, зарядити ґаджети під час блекаутів та залишатися на зв’язку із зовнішнім світом", - повідомляють в пресслужбі. 

Роботу відділень забезпечували 9 співробітників: керівники, оператори та водій.

"Ми вдячні кожному з них за відвагу, витримку та відданість своїй справі. На період тимчасової зупинки усім працівникам запропоновано роботу в більш безпечних регіонах", — наголосили в "Новій пошті".

У компанії запевнили, що повноцінна робота оператора у Дружківці та інших містах Донеччини відновиться, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Фото 2 — "Нова пошта" закриває останні два відділення у Дружківці на Донеччині
Фото: "Нова пошта"

Нагадаємо, у грудні 2025 року "Нова пошта" оголосила про закриття останнього відділення у Святогірську Донецької області.

Автор:
Тетяна Бесараб