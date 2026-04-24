"Нова пошта" закриває відділення у Запорізькій області

Через безпекові умови закривається відділення логістичної компані"Нова пошта" у Комишувасі Запорізької області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Там зауважують, що майже 2 роки це відділення було опорою та важливим логістичним пунктом у прифронтовій громаді. Щодня сюди приходили близько 100 людей, щоб отримати ліки, продукти, гуманітарну допомогу. Лише за березень через відділення пройшло 10 000 посилок.

Зазначається, що наразі безпекова ситуація більше не дозволяє працювати у Комишувасі через постійні обстріли, FPV-дрони та близькість до лінії фронту, що несе ризик для співробітників і клієнтів.

Відділення "Нової пошти "в Комишувасі відкрили партнери компанії — батько та син — Микола та Кирило Грабки. У ньому працював сам Кіріл (24 роки) та 7 співробітників. Всі вони мешканці прифронтового Запоріжжя: з самої Комишувахи та зі зруйнованих росіянами селищ поблизу.

Попри це, партнери Микола та Кирило Грабки залишаються з "Новою поштою" й уже готуються до відкриття в одному із сусідніх населених пунктів разом з тією ж командою.

"Нова пошта" обіцяє обов’язково повернутися, щойно це стане можливим.

Нагадаємо, 9 квітня російська армія атакувала дронами Запорізьку область. Внаслідок удару було знищене відділення логістичної компанії “Нова пошта” в Новомиколаївці.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У грудні 2025 року "Нова пошта" оголосила про закриття останнього відділення у Святогірську Донецької області.