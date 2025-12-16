"Нова пошта" закриває відділення у Святогірську на Донеччині

Логістична компанія "Нова пошта" оголосила про закриття останнього відділення у Святогірську Донецької області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що впродовж останніх місяців відділення було єдиним бізнесом, яке працювало у місті — тут люди отримували ліки, продукти, гуманітарку та могли зв’язатися з рідними.

Лише у листопаді мешканці Святогірська надіслали й отримали понад 3 400 посилок.

"Через щільні обстріли, наближення фронту та загрозу дронів перебування там стало критично небезпечним. Усім працівникам запропоновано роботу в інших містах і підрозділах компанії", - наголосили в компанії.

У "Новій пошті" уточнили, що наразі у Донецькій області працюють 37 відділень, до кінця 2025 року заплановано відкрити ще 2. Також продовжується встановлення поштоматів.

Зауважимо, у травні "Нова пошта" закрила останнє відділення у Костянтинівці.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У 2024 році "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість перевищувала 37 тисяч. На початку 2025 року у компанії заявляли, що цьогоріч планують відкрити ще 11 000 точок сервісу.

Торік "Нова пошта" доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.