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"Нова пошта" закрила останнє відділення у Костянтинівці Донецької області

"Нова пошта" закрила останнє відділення у Костянтинівці Донецької області
Фото: пресслужба "Нової пошти"

Сьогодні, 9 травня, "Нова пошта" закриває останнє, яке продовжувало роботу у Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що дотепер це відділення працювало як пункт незламності: щодня з 11:00 до 15:00.

Фото 2 — "Нова пошта" закрила останнє відділення у Костянтинівці Донецької області

Місцеві приходили сюди, щоб зарядити мобільні телефони, вийти на звʼязок із рідними за допомогою Starlink, погрітися, приготувати їжу, зняти готівку.

Фото 3 — "Нова пошта" закрила останнє відділення у Костянтинівці Донецької області

"Наша команда дякує колегам за самовіддану роботу та позицію! Нова пошта повернеться до своїх клієнтів у Костянтинівці, щойно це стане можливим", - наголосили в компанії.

У лютому "Нова пошта", яка до 2022 року мала десять відділень у Покровську Донецької області закрила останнє відділення через погіршення безпекової ситуації. 

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У 2024 році  "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість наразі становить 37 210. У планах на 2025 рік відкрити ще 11 000 точок сервісу.

У 2024 році "Нова пошта" доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.

Як ми писали раніше, у першому півріччі 2024 року"Нова пошта" збільшила консолідований чистий дохід на 22,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 24,45 млрд грн. Водночас консолідований чистий прибуток компанії знизився на 36,9%, склавши 1,48 млрд грн.

Автор:
Світлана Манько