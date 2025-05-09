"Нова пошта" закрила останнє відділення у Костянтинівці Донецької області

Сьогодні, 9 травня, "Нова пошта" закриває останнє, яке продовжувало роботу у Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що дотепер це відділення працювало як пункт незламності: щодня з 11:00 до 15:00.

Місцеві приходили сюди, щоб зарядити мобільні телефони, вийти на звʼязок із рідними за допомогою Starlink, погрітися, приготувати їжу, зняти готівку.

"Наша команда дякує колегам за самовіддану роботу та позицію! Нова пошта повернеться до своїх клієнтів у Костянтинівці, щойно це стане можливим", - наголосили в компанії.

У лютому "Нова пошта", яка до 2022 року мала десять відділень у Покровську Донецької області закрила останнє відділення через погіршення безпекової ситуації.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У 2024 році "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість наразі становить 37 210. У планах на 2025 рік відкрити ще 11 000 точок сервісу.

У 2024 році "Нова пошта" доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.

Як ми писали раніше, у першому півріччі 2024 року"Нова пошта" збільшила консолідований чистий дохід на 22,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 24,45 млрд грн. Водночас консолідований чистий прибуток компанії знизився на 36,9%, склавши 1,48 млрд грн.