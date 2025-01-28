У "Новій пошті" розповіли, скільки точок сервісу мають в Україні

У 2024 році логістична компанія “Нова пошта” збільшили свою мережу в Україні до 37 000 точок сервісу.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що у 2024 році "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість наразі становить 37 210.

Як зауважують в компанії, протягом минулого року було встановлено 8410 нових поштоматів (половина з них - у підʼїздах для зручності мешканців).

Крім того, "Нова пошта" відкрила 1747 нових відділень у зручних локаціях, у тому числі 1 214 нових точок — у прифронтових регіонах: найбільше у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, щоб військові і цивільні місцеві мешканці отримували все необхідне якомога швидше.

Інвестиції у нові точки сервісу у компанії оцінили у1,8 млрд грн.

Як повідомляють у "Новій пошті", у планах на 2025 рік відкрити ще 11 000 точок сервісу.

Нагадаємо, у 2024 році “Нова пошта” доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.

Як ми писали раніше, у першому півріччі 2024 року "Нова пошта" збільшила консолідований чистий дохід на 22,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 24,45 млрд грн. Водночас консолідований чистий прибуток компанії знизився на 36,9%, склавши 1,48 млрд грн.

Також повідомлялось, що "Нова пошта" скасувала плату в розмірі 0,5% від оголошеної вартості посилки у разі відмови отримувача. Тепер повернення відправлення до відправника є безкоштовним.