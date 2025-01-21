"Нова пошта" доставила 480 млн посилок у 2024 році: найпопулярніші товари

У 2024 році “Нова пошта” доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Які товари лідирують за попитом

Найпопулярнішими товарами стали:

Одяг.

Товари для дому.

Косметика.

Запчастини.

Продукти харчування.

Про міжнародну мережу

Кількість міжнародних доставок зросла до 19 мільйонів посилок, що на 86% більше порівняно з 2023 роком, з найбільшим попитом на футляри, чохли, навушники, футболки, дитячі аксесуари та предмети побуту.

У 2024 році Нова пошта продовжила активно розширювати свою міжнародну мережу.

Станом на кінець 2024 року компанія вже працює у 16 країнах Європи. Загалом було здійснено 4 мільйони міжнародних відправлень.

Нагадаємо, військові платитимуть лише 1 грн за посилки від "Нової пошти" в Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Зазначимо також, що вже отримане покупцем через "Нову пошту" замовлення можна повернути продавцеві безкоштовно протягом 14 днів, якщо товар чимось не підійшов. Для цього його треба знову запакувати та погодити повернення з продавцем. Відправка доступна і у відділенні, і кур’єром, і через поштомат, а замовити таку послугу можна як в мобільному застосунку, так і в онлайн-кабінеті.