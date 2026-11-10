"Укрпошта" пропонує бізнес-клієнтам безкоштовні набори пакування для відправлень: які умови

Укрпошта запровадила безкоштовні набори пакування для бізнес-клієнтів. Підприємці можуть отримати до 100 коробок або 300 пакетів для відправлень, якщо приєднаються до договору про надання поштових послуг.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба оператора.

Яке пакування можна отримати

Підприємцям пропонують чотири варіанти наборів:

100 коробок;

60 коробок і 100 пакетів;

20 коробок і 200 пакетів;

300 пакетів.

Пакети доступні у чотирьох розмірах: 190 × 240 мм, 240 × 320 мм, 300 × 400 мм і 400 × 580 мм. Коробки можна обрати для відправлень вагою 0,3 кг, 0,7 кг, 1 кг, 2 кг, 5 кг або 10 кг.

Як отримати безкоштовний набір

Щоб скористатися пропозицією, підприємцю потрібно приєднатися до оферти на укладання договору про надання поштових послуг. Оформити її можна онлайн приблизно за три хвилини, вказавши дані підприємця та контактну інформацію.

За словами поштового оператора, онлайн-оформлення доступне для відправлень без фінансових послуг, зокрема післяплати та грошових переказів.

Після реєстрації представник "Укрпошти" зв'яжеться з підприємцем, допоможе обрати набір і погодить його отримання. Скористатися пропозицією можна лише один раз.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" доставлятиме з-за кордону енергетичні товари без сплати ввізного мита та податку на додану вартість.