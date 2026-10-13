"Укрпошта" доставлятиме сонячні панелі та генератори з-за кордону на пільгових умовах

"Укрпошта" доставлятиме з-за кордону енергетичні товари без сплати ввізного мита та податку на додану вартість. Для пільгового оформлення потрібні точні дані про товар, а митну декларацію подає "Укрпошта".

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба національного оператора.

Пільгове оформлення поширюється на передбачені законодавством енергетичні товари, зокрема на газові та бензинові генератори, сонячні панелі, акумулятори та інші прилади, що пересилаються в поштових чи експрес-відправленнях.

Які дані потрібні для митниці

Оскільки декларантом виступає "Укрпошта", відправник або отримувач має надати оператору інформацію, необхідну для оформлення. Зокрема, це:

назва товару та бренд виробника;

країна виробництва;

опис і технічні характеристики, зокрема потужність;

код товару за УКТЗЕД;

фактична вартість і валюта оплати.

Якщо в декларації бракуватиме відомостей, "Укрпошта" може звернутися до отримувача для уточнення даних.

Що робити отримувачу

Запити можуть надходити на електронну пошту, у SMS або Viber, телефоном чи через сторінку відстеження посилки на сайті оператора.

Якщо отримувач не отримав запиту, це, за інформацією компанії, означає, що наявних даних достатньо для оформлення.

Після уточнення інформації "Укрпошта" передає митниці декларацію. Митниця перевіряє документи та проводить оформлення із застосуванням пільги, якщо товар відповідає встановленим вимогам. Після цього посилку доставляють отримувачу.

Нагадаємо, "Укрпошта" додала у застосунок "Укрпошта 2.0" можливість оплачувати посилки та післяплату. У жовтні компанія також тимчасово скасує плату за переадресацію відправлень, у тому числі тих, які вже прибули до відділення.