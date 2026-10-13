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"Укрпочта" будет доставлять солнечные панели и генераторы из-за границы на льготных условиях: какие условия

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Укрпочта будет доставлять энергетические товары из-за границы без налогов/Фото из открытых источников

"Укрпочта" будет доставлять из-за границы энергетические товары без уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость. Для льготного оформления нужны точные данные о товаре, а таможенную декларацию представит "Укрпочта".

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба национального оператора.

Льготное оформление распространяется на предусмотренные законодательством энергетические товары, в частности газовые и бензиновые генераторы, солнечные панели, аккумуляторы и другие приборы, которые пересылаются в почтовых или экспресс-отправлениях.

Какие данные нужны для таможни

Поскольку декларантом выступает "Укрпочта", отправитель или получатель должен предоставить оператору информацию, необходимую для оформления. В частности, это:

  • название товара и бренд производителя;
  • страна производства;
  • описание и технические характеристики, в том числе мощность;
  • код товара по УКТВЭД;
  • фактическая стоимость и валюта оплаты.

Если в декларации не будет сведений, "Укрпочта" может обратиться к получателю для уточнения данных.

Что делать получателю

Запросы могут поступать по электронной почте, в SMS или Viber, по телефону или через страницу отслеживания посылки на сайте оператора.

Если получатель не получил запрос, это, по информации компании, означает, что имеющихся данных достаточно для оформления.

После уточнения информации "Укрпочта" передает таможне декларацию. Таможня проверяет документы и производит оформление с применением льготы, если товар отвечает установленным требованиям. После этого посылку доставляют получателю.

Напомним, "Укрпочта" добавила в приложение "Укрпочта 2.0" возможность оплачивать посылки и наложенный платеж. В октябре компания также временно отменит плату за переадресацию отправлений, в том числе уже прибывших в отделение.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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