"Укрпочта" предлагает бизнес-клиентам бесплатные наборы упаковки для отправок

Укрпочта ввела бесплатные наборы упаковки для бизнес-клиентов. Предприниматели могут получить до 100 коробок или 300 пакетов для отправки, если присоединятся к договору о предоставлении почтовых услуг.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба оператора.

Какую упаковку можно получить

Предпринимателям предлагают четыре варианта наборов:

100 коробок;

60 коробок и 100 пакетов;

20 коробок и 200 пакетов;

300 пакетов.

Пакеты доступны в четырех размерах: 190×240 мм, 240×320 мм, 300×400 мм и 400×580 мм. Коробки можно выбрать для отправок весом 0,3 кг, 0,7 кг, 1 кг, 2 кг, 5 кг или 10 кг.

Как получить бесплатный набор

Чтобы воспользоваться предложением, предпринимателю нужно присоединиться к оферте для заключения договора о предоставлении почтовых услуг. Оформить ее можно онлайн примерно через три минуты, указав данные предпринимателя и контактную информацию.

По словам почтового оператора, онлайн-оформление доступно для отправок без финансовых услуг, в том числе наложенных платежей и денежных переводов.

После регистрации представитель "Укрпочты" свяжется с предпринимателем, поможет выбрать набор и согласует его получение. Воспользоваться предложением можно только один раз.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" будет доставлять из-за границы энергетические товары без уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость.