SpaceX планує збудувати газову електростанцію та дата-центр у Техасі за $24 млрд

Американська компанія SpaceX має намір збудувати в місті Старбейз (штат Техас) власну газову електростанцію та комплекс для суперкомп'ютерних обчислень. Орієнтовний обсяг приватних інвестицій у початкові фази проєкту оцінюють у 24 мільярди доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Згідно з офіційним повідомленням про проведення громадських слухань, компанія планує самостійно побудувати об'єкти та керувати ними. Власна генерація електроенергії дозволить SpaceX уникнути багаторічного очікування черги на підключення до головної енергомережі Техасу. Роботи розраховані на кілька етапів із можливістю подальшого розширення комплексу.

SpaceX уже звернулася за отриманням пільг щодо податку на майно та укладенням партнерської угоди про економічний розвиток — міська комісія Старбейза проведе відкрите засідання щодо цього питання 9 грудня.

Енергетична база для ШІ та опір будівництву дата-центрів

Проєкт може стати однією з найбільших приватних інвестицій у долині Ріо-Гранде. Потреба у додаткових потужностях виникла після того, як раніше цього року SpaceX придбала компанію xAI Ілона Маска. У третьому кварталі загальна виручка аерокосмічного гіганта підскочила на 161%, а напрям послуг штучного інтелекту показав дев'ятикратне зростання — обчислювальну інфраструктуру SpaceX зараз орендують Google, Anthropic та інші компанії.

Паралельно афілійована структура Lone Star Mineral Development планує ввести в експлуатацію до січня 2027 року 8-мильний газопровід Starpipe до Старбейза. За планами, він постачатиме паливо для майбутнього заводу з виробництва рідкого метану для ракет Starship.

Водночас будівництво обчислювального вузла стикається із суспільним опором: жителі США відхилили спорудження центрів обробки даних у 40 із 41 місцевого голосування. Політичну ситуацію ускладнює й перемога Демократичної партії на нещодавніх проміжних виборах, яка взяла під контроль Конгрес США та крісло губернатора Техасу, просуваючи мораторій на зведення нових дата-центрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Ілона Маска SpaceX планує розпочати будівництво 13-кілометрового газопроводу під назвою Starpipe до своїх ракетних пускових комплексів у Техасі. Очікується, що об'єкт буде введений в експлуатацію до 26 січня 2027 року.