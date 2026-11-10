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SpaceX планирует построить газовую электростанцию и дата-центр в Техасе за $24 млрд

SpaceX
SpaceX планирует построить газовую электростанцию и вычислительный центр в Техасе за $24 млрд / Unsplash

Американская компания SpaceX намерена построить в Старбейзе (штат Техас) собственную газовую электростанцию и комплекс для суперкомпьютерных вычислений. Ориентировочный объем частных инвестиций в начальные фазы проекта оценивается в 24 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Согласно официальному сообщению о проведении общественных слушаний, компания планирует самостоятельно построить и управлять объектами. Собственное поколение электроэнергии позволит SpaceX избежать многолетнего ожидания очереди на подключение к главной энергосети Техаса. Работы рассчитаны на несколько этапов с возможностью дальнейшего расширения комплекса.

SpaceX уже обратилась за получением льгот по налогу на имущество и заключению партнерского соглашения об экономическом развитии – городская комиссия Старбейза проведет открытое заседание по этому вопросу 9 декабря.

Энергетическая база для ИИ и сопротивление строительству дата-центров

Проект может стать одной из самых больших частных инвестиций в долине Рио-Гранде. Потребность в дополнительных мощностях возникла после того, как раньше в этом году SpaceX приобрела компанию xAI Илона Маска. В третьем квартале общая выручка аэрокосмического гиганта подскочила на 161%, а направление услуг искусственного интеллекта показало девятикратный рост — вычислительную инфраструктуру SpaceX сейчас арендуют Google, Anthropic и другие компании.

Параллельно аффилированная структура Lone Star Mineral Development планирует ввести в эксплуатацию к январю 2027 года 8-мильный газопровод Starpipe в Старбейз. По планам, он будет поставлять топливо для будущего завода по производству жидкого метана для ракет Starship.

В то же время строительство вычислительного узла сталкивается с общественным сопротивлением: жители США отклонили строительство центров обработки данных в 40 из 41 местного голосования. Политическую ситуацию усугубляет и победа Демократической партии на недавних промежуточных выборах, которая взяла под контроль Конгресс США и кресло губернатора Техаса, продвигая мораторий на строительство новых дата-центров.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX планирует начать строительство 13-километрового газопровода под названием Starpipe в свои ракетные пусковые комплексы в Техасе. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию до 26 января 2027 года.

Автор:
Максим Кольц

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