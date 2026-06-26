SpaceX построит собственный газопровод в Техасе для запусков ракет Starship следующего поколения

Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX планирует в следующем месяце начать строительство 13-километрового газопровода под названием Starpipe в свои ракетные пусковые комплексы в Техасе. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию до 26 января 2027 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Этот шаг направлен на ускорение разработки 120-метровой ракеты Starship, необходимой для расширения сети Starlink, развертывания орбитальных спутников для центров обработки данных с искусственным интеллектом и доставки астронавтов на Луну и Марс.

Ракета Starship разработана для полного использования и потребляет около 630 000 галлонов (около 2,4 млн л) жидкого метана за один запуск. В настоящее время топливо доставляется сотнями автоцистерн в течение многочасового процесса. SpaceX стремится увеличить количество запусков до десятков, сотен и тысяч в год, поэтому текущий способ логистики неэффективен.

Согласно земельным документам округа Камерон, SpaceX исследует возможность собственных буровых операций вблизи Starbase и подписала более 100 оплаченных договоров аренды нефти и газа с владельцами недвижимости в Техасе с 2023 года. Текст официального заявления руководства подтверждает эти намерения.

Трубопровод Starpipe начнется на участке площадью 33,59 га в порту Браунсвилл, по аренде которого на 50 лет компания ведет переговоры с городом. Планы строительства, представленные в Инженерный корпус армии США, свидетельствуют о намерении построить на Starbase завод по сжижению природного газа для переработки сырья в жидкий метан.

Диаметр трубопровода составляет 40,64 см. Такая пропускная способность свидетельствует о том, что потребность в топливе превышает объемы, необходимые для 25 запусков в год – текущей частоты, утвержденной Федеральным управлением гражданской авиации. В перспективе SpaceX планирует развернуть тысячи спутников на солнечной энергии для работы с искусственным интеллектом. Мощность этой сети может приблизиться к одной пятой от всей энергосистемы США.

Напомним, SpaceX планирует запустить первые демонстрационные системы для космической вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта уже в конце 2027 года.