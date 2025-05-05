В Техасе создали новый город Starbase, где базируется SpaceX Илона Маска

В Техасе, где базируется ракетная компания Илона Маска SpaceX, официально создан город Starbase. Жители Бока-Чика избрали мэра – вице-президента SpaceX Роберта Педена.

Об этом сообщает агентство Вloomberg.

Жители сообщества 212 голосами против 6 проголосовали за создание города, а также избрали мэра. Практически все жители территории площадью 2,33 квадратных км – это сотрудники компании Маска и члены их семей.

Сам миллиардер подтвердил создание нового города Starbase, написав об этом в социальной сети Х: "Starbase, Техас. Теперь это настоящий город!"

Регистрация города даст компании Маска уникальные полномочия устанавливать темпы собственного развития в этом районе. Новая городская комиссия будет иметь полномочия по зонированию, строительным проектам и другим аспектам жизни местных жителей.

За последние семь лет компания SpaceX превратила территорию, известную как Бока-Чика, в современную производственную площадку для разработки мощной ракеты SpaceX Starship.

Но представители SpaceX говорят, что компания не смогла обеспечить достаточное количество жилья для сотен рабочих, желающих жить рядом с ее штаб-квартирой. Недавняя попытка построить больше таунхаусов была отклонена округом. Около 260 сотрудников SpaceX живут вблизи Техаса. Еще 3100 рабочих ездят на работу из Браунсвилла или других мест.

Сейчас, как отмечают журналисты, Starbase напоминает декорации к научно-фантастическому фильму: футуристические производственные мощности, аккуратные ряды почти одинаковых домов и огромный бронзовый бюст Маска.

Напомним, на фоне падения акций Tesla и недовольства инвесторов из-за поведения своего гендиректора, совет директоров серьезно задумался о его замене. Но сам Илон Маск опроверг эту информацию.