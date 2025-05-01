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WSJ узнала о поисках нового руководителя Tesla, но компания и Маск это отрицают

Маск
Маск заявил, что Tesla не ищет ему замену/Wikipedia

На фоне падения акций Tesla и недовольства инвесторов из-за поведения Илона Маска совет директоров серьезно задумался о его замене. Но сам он опроверг эту информацию.

О возможности увольнения директора Tesla пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, члены правления обратились в несколько фирм по подбору руководителей, чтобы те договорились о разработке официальной процедуры поиска следующего генерального директора Tesla.

В то же время у компании росла напряженность. Продажи и доходы быстро падали. Маск проводил большую часть времени в Вашингтоне.

Около месяца назад совет директоров Tesla встретился с Маском для обсуждения обновленной информации. Члены совета директоров сказали ему, что нужно уделять больше времени Tesla.

Инсайдеры сообщают, что совет директоров Tesla сосредоточился на сотрудничестве с крупной рекрутинговой компанией для поиска преемника Илона Маска.

Параллельно с этим, во время заседания правительства Трамп поблагодарил Маску за его работу и допустил его возвращение в Tesla.

Совет директоров Tesla опроверг слухи о поиске преемника Маска

Позже, как пишет Bloomberg, глава правления Tesla Inc. Робин Денхолм опровергла сообщение о том, что совет директоров искал замену генерального директора Илона Маска, заявив, что совет не сомневается в его способностях.

"Это абсолютная неправда... Генеральным директором Tesla является Илон Маск, и совет директоров очень уверен в его способности продолжать реализацию увлекательного плана роста", – добавила она.

Что думает об этом Маск

Сам Илон Маск заявил, что статья WSJ о его увольнении не соответствует действительности.

"Это грубое нарушение этики, которое WSJ опубликовал заведомо ложную статью, не став включать в нее однозначное опровержение от совета директоров Tesla!" – написал Маск. Он также добавил, что газета "являет собой дискредитацию журналистики".

О доходах Tesla

В первом квартале 2025 года компания Tesla испытала значительное снижение доходов от производства автомобилей. В отчете компания сообщила о существенном снижении финансовых показателей, в том числе прибыли и дохода, не оправдавших ожиданий аналитиков. 21,11 млрд.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий доход компании упал на 9%, в то время как   выручка от основного направления – автомобильного производства – сократилась на 20%,   до 14 млрд долларов.

Чистая прибыль сократилась на 71%, до 409 миллионов долларов, или 12 центов на акцию по сравнению с 1,39 миллиарда долларов, или 41 центом на акцию за аналогичный период прошлого года.

Автор:
Татьяна Бессараб