WSJ дізналася про пошуки нового керівника Tesla, але компанія та Маск це заперечують

На тлі падіння акцій Tesla та невдоволення інвесторів через поведінку Ілона Маска, рада директорів серйозно задумалася про його заміну. Але сам він спростував цю інформацію.

Про можливість звільнення директора Tesla пише The Wall Street Journal.

За інформацією видання, члени правління звернулися до кількох фірм з підбору керівників, щоб ті домовилися про розробку офіційної процедури пошуку наступного генерального директора Tesla.

Водночас у компанії зростала напруженість. Продажі та прибутки швидко падали. Маск проводив більшу частину часу у Вашингтоні.

Близько місяця тому рада директорів Tesla зустрілася з Маском для обговорення оновленої інформації. Члени ради директорів сказали йому, що потрібно приділяти більше часу Tesla.

Інсайдери повідомляють, що рада директорів Tesla зосередилася на співпраці з великою рекрутинговою компанією для пошуку наступника Ілона Маска. Деталі цього плану залишаються невідомими, як і те, чи знає про це сам Маск, який також є членом ради, та чи вплинула його обіцянка приділяти більше часу Tesla на ці пошуки.

Паралельно з цим, під час засідання уряду Трамп висловив подяку Маску за його роботу та припустив його повернення до Tesla.

Рада директорів Tesla спростувала чутки про пошук наступника Маска

Пізніше, як пише Bloomberg, голова правління Tesla Inc. Робін Денхолм спростувала повідомлення про те, що рада директорів шукала заміну генерального директора Ілона Маска, заявивши, що директори не сумнівається в його здібностях.

"Це абсолютна неправда... Генеральним директором Tesla є Ілон Маск, і рада директорів дуже впевнена в його здатності продовжувати реалізацію захопливого плану зростання", ‒ додала вона.

Що думає про це Маск

Сам Ілон Маск, заявив, що стаття WSJ про його звільнення не відповідає дійсності.

"Це грубе порушення етики, що WSJ опублікував завідомо неправдиву статтю, не ставши включати в неї однозначне спростування від ради директорів Tesla!" - написав Маск. Він також додав, що газета "являє собою дискредитацію журналістики".

WSJ is a discredit to journalism https://t.co/d8dOeCE9u2 — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2025

Про доходи Tesla

У першому кварталі 2025 року компанія Tesla зазнала значного зниження доходів від виробництва автомобілів. У звіті компанія повідомила про суттєве зниження фінансових показників, зокрема прибутку та доходу, що не виправдали очікувань аналітиків. Так, скоригований прибуток на акцію склав 27 центів проти прогнозованих 39, а загальний дохід зменшився до 19,34 млрд доларів, поступившись очікуваним 21,11 млрд.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року загальний дохід компанії впав на 9%, тоді як виручка від основного напряму — автомобільного виробництва — скоротилася на 20%, до 14 млрд доларів.

Чистий прибуток скоротився на 71%, до 409 мільйонів доларів, або 12 центів на акцію, порівняно з 1,39 мільярда доларів, або 41 центом на акцію, за аналогічний період минулого року.