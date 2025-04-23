Tesla втрачає позиції через Маска: дохід від авто зменшився на 20%, чистий прибуток – на 71%

У першому кварталі 2025 року компанія Tesla зазнала значного зниження доходів від виробництва автомобілів — вони впали на 20%. Чистий прибуток знизився ще більше — на 71%.

Про це пише CNBC.

Про доходи Tesla

У звіті за перший квартал Tesla повідомила про суттєве зниження фінансових показників, зокрема прибутку та доходу, що не виправдали очікувань аналітиків. Так, скоригований прибуток на акцію склав 27 центів проти прогнозованих 39, а загальний дохід зменшився до 19,34 млрд доларів, поступившись очікуваним 21,11 млрд.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року загальний дохід компанії впав на 9%, тоді як виручка від основного напряму — автомобільного виробництва — скоротилася на 20%, до 14 млрд доларів.

Tesla пояснила, що однією з причин зниження показників стала потреба в оновленні виробничих ліній на всіх чотирьох автозаводах компанії — це необхідно для запуску модернізованої версії популярного кросовера Model Y. До того ж, у компанії зазначили, що зменшення середньої вартості продажу автомобілів і активне стимулювання збуту негативно вплинули як на виручку, так і на прибуток.

У результаті чистий прибуток скоротився на 71%, до 409 мільйонів доларів, або 12 центів на акцію, порівняно з 1,39 мільярда доларів, або 41 центом на акцію, за аналогічний період минулого року.

У першому кварталі операційний прибуток Tesla впав на 66% — до $400 млн, а маржа знизилась до 2,1%. Компанія пояснила це зростанням витрат на проєкти зі штучним інтелектом. Без доходу від екологічних кредитів Tesla зазнала б збитків на продажах авто — виручка від цих кредитів зросла до $595 млн.

Доходи від енергетичного бізнесу зросли на 67% — до $2,73 млрд. Tesla бачить великий потенціал для систем накопичення енергії в умовах розвитку інфраструктури ШІ. Однак компанія застерігає, що нові мита можуть негативно вплинути на енергетичний сектор.

Про причини

Початок року виявився непростим для Tesla. Генеральний директор компанії Ілон Маск значну частину часу провів у Білому домі президента Дональда Трампа, спостерігаючи за спробами радикально скоротити масштаби федерального уряду.

Запропонована тарифна політика президента викликала серйозне занепокоєння: існували побоювання, що вона призведе до зростання витрат на ключові компоненти, необхідні для виробництва електромобілів. Зокрема, йшлося про подорожчання виробничого обладнання, автомобільного скла, друкованих плат та акумуляторних елементів.

У 2025 році акції Tesla впали на 41%, показавши найгірший квартальний результат з 2022 року. Після початкової стабільності на розширених торгах, акції зросли майже на 5% після заяви Трампа, що він не планує звільняти главу ФРС Джерома Пауелла.

Tesla попередила інвесторів про зростаючу невизначеність на авто- й енергоринках через швидкі зміни торгової політики, які впливають на глобальні ланцюги постачання та витрати. Ці фактори, разом зі зміною політичного клімату, можуть суттєво вплинути на попит.

Tesla опинилася під тиском через масові протести в США та Європі після підтримки Маском німецької ультраправої партії AfD. У першому кварталі постачання знизилися на 13% — до 336 681 авто.

Компанія відстає від китайських конкурентів за ціною та поступається Waymo на ринку робототаксі. Tesla планує запустити безпілотні поїздки в Остіні в червні та розпочати пілотне виробництво гуманоїдних роботів у Фрімонті до кінця року.

Раніше повідомлялось, що продажі електромобілів Tesla падають у всьому світі. Tesla повідомила про зниження продажів автомобілів у першому кварталі 2025 року на 13%, що стало найгіршим результатом з середини 2022 року.