Tesla зупинила замовлення на імпортні Model S і Model X у Китаї

Компанія Ілона Маска Tesla зупинила приймання нових замовлень на своєму офіційному сайті на імпортні електромобілі Model S і Model X у Китаї. Хоча автовиробник не називає причину цього кроку, це стало черговим наслідком торгової війни між Вашингтоном та Пекіном.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що обидві моделі імпортуються до Китаю з американських заводів.

Tesla має завод у Шанхаї, де випускає моделі Model 3 та Model Y — саме вони становлять левову частку продажів компанії як у Китаї, так і в Європі.

За даними Асоціації автодилерів Китаю, у 2024 році країна імпортувала лише 1 553 Model X і 311 Model S — менше ніж 0,5% від загального обсягу постачання Tesla, який перевищив 657 тисяч авто.

Reuters пише, що цей крок Tesla збігся з підвищенням китайських мит на американські товари до 125%, у відповідь на рішення президента Дональда Трампа підняти мита на китайські товари до 145%. Таке подорожчання робить американські електромобілі неконкурентоспроможними з китайськими авто.

Продажі Tesla падають

Зауважимо,акції Tesla невпинно зростали наприкінці минулого року після того, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США, і інвестори припускали, що тісна дружба Маска з президентом і його командою сприятиме легшому регуляторному шляху для амбіцій компанії щодо розробки повністю автономного автомобіля.

Однак після досягнення історичного максимуму в середині грудня вартість акцій Tesla невпинно знижується, причому зайнятість Маска політикою затьмарює надії на будь-яке подальше зростання. Акції Tesla різко впали на 36% за перші три місяці 2025 року, що є найрізкішим падінням із 2022 року.

Роль Маска в Білому домі є одним із факторів, що впливає на акції Tesla, оскільки це сприяє хвилям протестів , бойкотів і насильницьких нападів на магазини та електромобілі Tesla по всьому світу.

Крім того, продажі електромобілів Tesla падають у всьому світі. Tesla повідомила про зниження продажів автомобілів у першому кварталі 2025 року на 13%, що стало найгіршим результатом з середини 2022 року.