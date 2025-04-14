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Tesla остановила заказы на импортные Model S и Model X в Китае

автомобиль Tesla Model S
Tesla Model S / Википедия

Компания Илона Маска Tesla остановила прием новых заказов на своем официальном сайте на импортные электромобили Model S и Model X в Китае. Хотя автопроизводитель не называет причины этого шага, это стало очередным следствием торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Об этом пишет Reuters.

Обе модели импортируются в Китай с американских заводов.

Tesla имеет завод в Шанхае, где выпускает модели Model 3 и Model Y, именно они составляют львиную долю продаж компании как в Китае, так и в Европе.

По данным Ассоциации автодилеров Китая, в 2024 году страна импортировала лишь 1553 Model X и 311 Model S — менее 0,5% от общего объема поставки Tesla, превысившего 657 тысяч авто.

Reuters пишет, что этот шаг Tesla совпал с повышением китайских пошлин на американские товары до 125%, в ответ на решение президента Дональда Трампа поднять пошлины на китайские товары до 145%. Такое удорожание делает американские электромобили неконкурентоспособными с китайскими авто.

Продажи Tesla падают

Заметим, акции Tesla постоянно росли в конце прошлого года после того, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, и инвесторы предполагали, что тесная дружба Маска с президентом и его командой будет способствовать более легкому регуляторному пути для амбиций компании по разработке полностью автономного автомобиля.

Однако после достижения исторического максимума в середине декабря стоимость акций Tesla постоянно снижается, причем занятость Маска политикой омрачает надежды на любой дальнейший рост. Акции Tesla резко упали на 36% за первые три месяца 2025, что является самым резким падением с 2022 года.

Роль Маска в Белом доме является одним из факторов, влияющих на акции Tesla, поскольку это способствует волнам протестов, бойкотов и насильственных нападений на магазины и электромобили Tesla по всему миру.

Кроме того, продажи электромобилей Tesla падают по всему миру. Tesla сообщила о снижении продаж автомобилей в первом квартале 2025 года на 13%, что стало самым плохим результатом с середины 2022 года.

Автор:
Светлана Манько