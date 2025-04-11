Китай повышает пошлины на американские товары до 125% и призывает ЕС объединиться против Трампа

В ответ на пошлины президента США Дональда Трампа Пекин повысит тарифы на все американские товары с 84% до 125% с 12 апреля. Это повысило ставки в торговой войне, грозящей разорвать глобальные цепи поставок.

Об этом сообщило Министерство финансов Китая, пишет Reuters.

Зеркальные ответные меры

Отмечается, что Китай пошел на такой шаг после того, как Трамп в очередной раз повысил пошлины США на китайские товары, которые в общей сложности достигли 145%.

"Введение Соединенными Штатами аномально высоких тарифов для Китая серьезно нарушает правила международной и экономической торговли, основные экономические законы и здравый смысл и является абсолютно односторонним запугиванием и принуждением", — говорится в заявлении Министерства финансов Китая.

В Пекине добавили, что игнорировать дальнейшие повышения Штатами тарифов на китайские товары.

"Учитывая, что больше не существует никакой возможности принятия рынком американских товаров, экспортируемых в Китай при нынешних уровнях тарифов, если американская сторона впоследствии продолжит вводить пошлины на экспортируемые в США китайские товары, китайская сторона не будет обращать на это никакого внимания", — подчеркнули в Министерстве финансов Китая.

Си Цзиньпин призвал ЕС объединиться против тарифной политики Трампа

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал Европейский Союз объединить усилия против тарифной политики президента США Дональда Трампа. информационное агентство AFP со ссылкой на государственные СМИ Китая.

Он отметил, что это необходимо не только для защиты собственных законных прав и интересов, но и для защиты международной справедливости и правосудия, а также международных правил и порядка.

С 10 апреля американские тарифы на китайские товары составляют 145%, последний раз Трамп увеличил их 9 апреля до 125% и ввел 90-дневную паузу для взаимных и 10% тарифов.

9 апреля Пекин объявил о введении дополнительных пошлин на американские товары, повысив общий уровень тарифов до 84%.