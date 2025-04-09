Юань упал до минимума 2007 года из-за пошлин США на китайские товары

В среду, 9 апреля, юань завершил торги на самом низком уровне за последние 17 лет после на фоне обострения поразившей валютные рынки китайско-американской торговой войны. Резкое падение китайской валюты может спровоцировать нежелательный отток капитала и поставить под угрозу финансовую устойчивость страны.

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Об этом сообщает агентство R euters.

Курс юаня на внутреннем рынке завершил торговую сессию на уровне 7,35 доллара, что стало самым низким показателем с декабря 2007 года.

Снижение китайской валюты происходит на фоне обострения торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. В среду вступили в силу "взаимные" тарифы президента США Дональда Трампа для десятков стран, включая огромные пошлины в размере 104% на китайские товары.

По данным журналистов, высшее руководство Китая планирует выработать меры по стимулированию экономики и стабилизации рынков капитала. Несмотря на тарифное давление, центральный банк КНР не допустит резкого падения курса юаня и попросил крупные государственные банки сократить закупки американских долларов.

"Если не отменить последние повышение пошлин в США, то поставки из Китая в США сократятся более чем вдвое в ближайшие годы, даже если предположить, что курс юаня ослабнет до 8 за доллар. Это приведет к сокращению ВВП Китая где-то на 1,0–1,5%, в зависимости от масштабов перенаправления. он встретится с дальнейшим расширением фискальной поддержки", — говорится в сообщении Capital Economics.

Оффшорный юань возобновил позиции и вырос примерно на 0,7% до 7,35 юаня за доллар во время азиатских торгов после падения более чем на 1% на предыдущей сессии и достижения рекордно низкого уровня в 7,43 за ночь.

Народный банк КНР установил средний курс, вокруг которого разрешено торговать юанями в диапазоне 2%, на уровне 7,21 доллара, что является самым низким показателем с 11 сентября 2023 года.

По словам экономистов, более слабый юань сделает экспорт более дешевым и смягчит некоторое давление на торговлю Китая и экономику в целом, однако резкое падение может спровоцировать нежелательный отток капитала и поставить под угрозу финансовую стабильность.

Напомним, Китай созывает совещание из-за эскалации торговой войны с США . Политики обсудят меры по увеличению внутреннего потребления и поддержке рынков капитала в Китае .