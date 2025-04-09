Китай созывает совещание из-за эскалации торговой войны с США — Reuters

На фоне роста напряженности в торговых отношениях с США высшее руководство Китая планирует провести встречу в среду для обсуждения мер стимулирования экономики и поддержания стабильности на финансовых рынках.

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Об этом пишет Reuters.

По прогнозам экономистов, последствия торговой войны могут существенно замедлить рост второй по величине экономики мира – на один-два процентных пункта уже в этом году, а также привести к увеличению избыточных мощностей, потере рабочих мест и усилению дефляции.

Ожидается, что на встрече будут присутствовать высокопоставленные должностные лица из нескольких правительственных и регулирующих органов, включая центральный банк, Народный банк Китая и Министерство финансов. Также возможно присутствие чиновников из Министерства торговли, а также банковского регулятора National Financial Regulatory Administration и регулятора ценных бумаг China Securities Regulatory Commission.

Политики обсудят меры по увеличению внутреннего потребления и поддержке рынков капитала в Китае, сообщили источники.

Как пишет Reuters, для Китая эскалация торговой войны происходит на фоне продолжающегося кризиса на рынке недвижимости и значительного долга местных органов власти, что негативно влияет на доверие бизнеса и потребителей.

Хотя Пекин на прошлой неделе ввел соответствующие пошлины против США, демонстрируя готовность противостоять давлению, аналитики считают, что тарифная политика Трампа в отношении Китая и торгующих с ним стран ставит китайские власти в затруднительное положение.

Пошлины США против Китая в 104%

2 апреля Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США, а также дополнительные пошлины для примерно 60 стран, включая Китай.

Для Китая это означало дополнительную пошлину в 34%, что вместе с предыдущими составило 54%. В ответ Пекин объявил о введении дополнительной пошлины в 34% на американские товары.

Со временем Соединенные Штаты ввели дополнительные 50% пошлины на китайский импорт. Таким образом, общая ставка тарифов теперь достигает 104% и вступила в силу 9 апреля. Представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на применение Трампом пошлин на импорт в размере 104% заявил, что Китай не ищет конфликтов.