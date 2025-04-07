Ответ Трампу: Китай ограничивает экспорт редкоземельных металлов

После того, как президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины, Китай прибег к стратегическому шагу, значительно ограничив экспорт редкоземельных металлов – сырья, имеющего критическое значение для производства электромобилей, военной техники и другой высокотехнологичной продукции.

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Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в ответ на тарифную политику администрации Белого дома Пекин объявил о введении экспортного контроля на семь видов редкоземельных элементов.

В настоящее время Китай обеспечивает около 70% глобального производства редкоземельных металлов и является крупнейшим в мире поставщиком.

Политику контроля давно считают потенциальным геополитическим оружием Пекина, учитывая зависимость США от китайских поставок, пишет Bloomberg.

Ранее Пекин уже принимал подобные меры по экспорту стратегических минералов, в частности, германию, галлия, графита и трубы. Новые ограничения не означают полного запрета, однако все поставки за границу теперь будут проходить более тщательную проверку.

Усиленный контроль

Как пишет Bloomberg, список попавших под контроль элементов включает самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Два наиболее распространенных, неодим и празеодим — пока не включили в список.

"В отличие от семи выбранных редкоземельных элементов они легче доступны за пределами Китая, что может сделать любой контроль менее влиятельным. Их, возможно, исключили, чтобы сохранить возможность будущего контроля", – заметил профессор Университета штата Бойсе Дэвид Абрахам.

В Министерстве торговли КНР подчеркнули, что контроль над экспортом редкоземельных металлов отвечает целям национальной безопасности и глобальной стабильности.

В свою очередь, Ассоциация промышленности цветных металлов Китая заверила, что эти ограничения не навредят глобальным цепям поставок.

"До тех пор, пока компании не занимаются деятельностью, наносящей вред национальному суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, меры экспортного контроля не повлияют на их нормальное функционирование и торговлю", – говорится в заявлении.

Напомним, Китай ответил на новые пошлины США рядом мер, включая пошлины в размере 34% на весь американский импорт. Новые пошлины Пекин введет с 10 апреля 2025 года.

Заметим, в феврале и начале марта Трамп поднял пошлины на общую сумму 20% к имеющимся тарифам на весь импорт из Китая. Китай ввел пошлины в размере 10% на нефть и сельскохозяйственную технику из США, а также 15% на уголь и сжиженный природный газ.