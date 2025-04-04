Ответ на тарифы Трампа: Китай вводит 34% пошлины на товары США

Китай ответил на новые пошлины США рядом мер, включая пошлины в размере 34% на весь американский импорт и контроль за экспортом редкоземельных металлов, выполнив обещание нанести ответный удар. Новые пошлины Пекин введет с 10 апреля 2025 года.

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Об этом сообщает Вloomberg.

Китайские власти заявили, что кроме пошлин немедленно ограничат экспорт семи видов редкоземельных металлов, начнет антидемпинговое расследование по медицинским рентгеновским трубкам КТ из США и Индии и прекратит импорт продукции из мяса птицы от двух американских компаний.

КНР принимает меры по оглашению президентом США Дональдом Трампом о взаимных тарифах для глобальных торговых партнеров. Трамп оправдал свои новые тарифы как справедливый способ соответствовать барьерам, которые устанавливают другие страны для американских фирм и товаров. Напряженность между Вашингтоном и Пекином усилилась с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом в январе.

До объявления в среду тарифный дисбаланс между США и Китаем был поразительным: американские пошлины на китайские товары превышали пошлины, которые Китай взимает с США. В прошлом году Китай импортировал товаров из США на сумму около 164 млрд. рублей. долларов, что является самым низким показателем за четыре года.

"Действия США не отвечают правилам международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются типичным односторонним запугиванием", — говорится в заявлении Министерства финансов, в котором прописано введение 34-процентной пошлины.

Экономический конфликт между двумя правительствами перекинулся и на частные компании в обеих странах.

Напомним, 3 апреля китайский юань упал до самого низкого уровня за последние семь недель, а фондовые рынки обвалились после того, как президент США Дональд Трамп представил широкий набор взаимных пошлин, особенно обременительных для Китая и его основных торговых партнеров.