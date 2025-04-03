Китай призывает США отменить новые пошлины Трампа, угрожая "возмездием"

Китай выразил решительный протест против объявленных Дональдом Трампом таможенных пошлин для торговых партнеров США, требуя их немедленной отмены и угрожая соответствующими мерами по защите своих интересов.

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Об этом пишет Reuters.

Китайское Министерство торговли считает, что действия США пренебрегают многолетними усилиями по достижению баланса в международной торговле и игнорируют тот факт, что долгое время сами получали значительные преимущества от этой торговли.

"Китай решительно выступает против этого и будет принимать контрмеры для защиты собственных прав и интересов", — заявили в министерстве.

Трамп обложил Китай крупнейшими пошлинами

Отмечается, что в среду, 2 апреля, Трамп усилил торговое давление на Китай, заявив о введении дополнительных 34% пошлин, что в сумме с предыдущими 20% составит 54%. Это приближает к обещанным во время избирательной кампании 60%.

Китайские экспортеры, как и любые другие, с субботы столкнутся с 10% базовой пошлиной, которая является частью новой 34% пошлины, почти на все товары, поставляемые в крупнейшую потребительскую экономику мира. Это произойдет до того, как 9 апреля вступят в силу другие, еще более высокие пошлины, объявленные Трампом.

Более того, Трамп подписал указ, закрывающий торговую лазейку, позволяющую беспошлинно ввозить в США пакеты с низкой стоимостью из Китая и Гонконга.

Хотя пошлины, введенные Трампом, могут подтолкнуть Китай к поиску новых торговых партнеров, ни один из существующих рынков не может сравниться с покупательной способностью США, где китайские производители ежегодно реализуют продукцию на сумму более 400 миллиардов долларов, отмечает Reuters.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных таможенных тарифов против торговых партнеров Соединенных Штатов, которые он назвал "Днем освобождения" Америки.