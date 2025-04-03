"Сидите спокойно". У Трампа советуют странам не отвечать на пошлины: что говорят в ЕС, Японии и Китае

Министр финансов США Скотт Бессент призвал страны, против которых ввели пошлины, не принимать немедленных ответных мер: он считает, что это приведет к эскалации.

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Об этом он заявил в интервью Fox News.

Министр ответил на вопрос журналиста о том, ожидает ли администрация Дональда Трампа ответные меры от стран, против которых введены новые торговые пошлины.

"Что ж, посмотрим, что они сделают. Мой совет для всех этих стран: сидите спокойно. Примите это", — подчеркнул Бессент.

Он советует странам не отвечать на пошлины Трампа, иначе "будет эскалация".

"Посмотрим, как все пойдет, потому что если вы предпримете ответные меры, будет эскалация. Если вы не предпримете ответных мер, дальше это не пойдет", — считает Бессент.

Как реагируют страны на пошлины Трампа

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время конференции заявила, что тарифы, объявленные США, являются серьезным ударом для компаний и потребителей во всем мире.

"Европа готова ответить. Мы всегда будем защищать наши интересы и ценности. Мы тоже готовы к сотрудничеству", — подчеркнула дипломат.

Фон дер Ляен добавила, что ЕС готовит дальнейший пакет мер по защите своих интересов. Также будут ведены контрмеры по тарифам, если переговоры с США провалятся.

В то же время она согласилась с критикой Трампа по поводу недостатков глобальной торговой системы, но подчеркнула, что тарифы не могут быть единственным средством решения проблем.

"Изначально мы всегда были готовы вести переговоры с Соединенными Штатами, чтобы устранить остаточные барьеры для трансатлантической торговли. В то же время мы готовы ответить", — добавила она.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости поиска адекватных решений.

"Дружба означает партнерство. Партнерство означает действительно взаимные тарифы. Нужны адекватные решения", — говорится в сообщении.

Министр торговли Японии Йоджи Муто заявил, что тарифы являются "чрезвычайно досадными" и нанесут ущерб экономике США, пишет The Guardian.

"Я передал, что односторонние тарифные меры, предпринятые США, вызывают чрезвычайное сожаление, и я снова настойчиво призвал Вашингтон не применять их к Японии", — заявил Муто.

Министерство торговли Китая призвало Вашингтон "немедленно отменить" новые масштабные тарифы, предупредив, что они "ставят под угрозу глобальное экономическое развитие" и нанесут ущерб интересам США и международным цепям поставок.

"Такой подход пренебрегает балансом интересов, достигнутым в результате многолетних многосторонних торговых переговоров, и игнорирует тот факт, что США уже давно получают значительную прибыль от международной торговли", — говорится в заявлении.

Введение пошлин США на импортные товары — что известно

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.

Для Украины будет действовать базовая пошлина в размере 10%.

Такое же налогообложение применяется к товарам из Австралии, Великобритании, Бразилии и других стран. Пошлины вступят в силу 9 апреля 2024 года.

Пошлина Трампа для других стран составит:

Вьетнам – 46%;

Китай – 34%;

ЕС – 20%;

Тайвань – 32%;

Южная Корея – 25%;

Швейцария – 31%.

Япония – 24%;

Индия – 26%;

России в перечне новых пошлин США нет, как Беларуси и Северной Кореи.

По приблизительным подсчетам агентства Bloomberg, это коснется глобальной торговли на 33 трлн долларов. Страны с высоким профицитом в торговле с США – от ЕС и Японии до Китая и Бразилии – могут потерять от 4% до 90% экспорта в США.

Как заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, пошлины Трампа могут привести к негативным последствиям для мировой экономики. Размер ущерба будет зависеть от масштаба их применения, продолжительности и результативности переговоров.