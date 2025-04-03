"Сидіть спокійно". У Трампа радять країнам не відповідати на мита: що кажуть в ЄС, Японії та Китаї

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, проти яких запровадили мита, не вживати негайних заходів у відповідь: він вважає, що це спричинить ескалацію.

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Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

Міністр відповів на запитання журналіста про те, чи очікує адміністрація Дональда Трампа на заходи у відповідь від країн, проти яких введено нові торговельні мита.

"Що ж, подивимося, що вони зроблять. Моя порада для всіх цих країн: сидіть спокійно. Прийміть це", - наголосив Бессент.

Він радить країнам не відповідати на мита Трампа, інакше "буде ескалація".

"Подивимося, як усе піде, тому що якщо ви вживете заходів у відповідь, буде ескалація. Якщо ви не вживете заходів у відповідь, далі це не піде", — вважає Бессент.

Як реагують країни на мита Трампа

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції заявила, що тарифи, оголошені США, є серйозним ударом для компаній і споживачів у всьому світі.

"Європа готова відповісти. Ми завжди будемо захищати наші інтереси та цінності. Ми також готові до співпраці", - наголосила дипломатка.

Фон дер Ляєн додала, що ЄС готує подальший пакет заходів для захисту своїх інтересів. Також будуть ведені контрзаходи щодо тарифів, якщо переговори із США проваляться.

Водночас вона погодилася з критикою Трампа щодо недоліків глобальної торговельної системи, але наголосила, що тарифи не можуть бути єдиним засобом розв'язання проблем.

"З самого початку ми завжди були готові вести переговори зі Сполученими Штатами, щоб усунути залишкові бар’єри для трансатлантичної торгівлі. Водночас ми готові відповісти", - додала вона.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність пошуку адекватних рішень.

"Дружба означає партнерство. Партнерство означає справді взаємні тарифи. Потрібні адекватні рішення", - йдеться у повідомленні.

Міністр торгівлі Японії Йоджі Муто заявив, що тарифи є "надзвичайно прикрими" і завдадуть шкоди економіці США, пише The Guardian.

"Я передав, що односторонні тарифні заходи, вжиті США, викликають надзвичайний жаль, і я знову наполегливо закликав [Вашингтон] не застосовувати їх до Японії", - заявив Муто.

Міністерство торгівлі Китаю закликало Вашингтон "негайно скасувати" нові масштабні тарифи, попередивши, що вони "ставлять під загрозу глобальний економічний розвиток" і завдадуть шкоди інтересам США та міжнародним ланцюгам поставок.

"Такий підхід нехтує балансом інтересів, досягнутим в результаті багаторічних багатосторонніх торговельних переговорів, і ігнорує той факт, що США вже давно отримують значні прибутки від міжнародної торгівлі", - йдеться у заяві.

Запровадження США мит на імпортні товари — що відомо

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Для України діятиме базове мито в розмірі 10%.

Таке ж оподаткування застосовується до товарів з Австралії, Великої Британії, Бразилії та інших країн. Мита набудуть чинності 9 квітня 2024 року.

Мита Трампа для інших країн становитиме:

Вʼєтнам - 46%;

Китай - 34%;

ЄС - 20%;

Тайвань - 32%;

Південна Корея - 25%;

Швейцарія - 31%.

Японія - 24%;

Індія - 26%;

Росії в переліку нових мит США немає, як і Білорусі та Північної Кореї.

За приблизними підрахунками агентства Bloomberg, це торкнеться глобальної торгівлі на 33 трлн доларів. Країни з високим профіцитом у торгівлі зі США — від ЄС та Японії до Китаю та Бразилії — можуть втратити від 4% до 90% експорту до США.

Як заявила глава Європейського центрального банку Крістін Лагард, мита Трампа можуть призвести до негативних наслідків для світової економіки. Розмір збитків залежатиме від масштабу їх застосування, тривалості та результативності переговорів.