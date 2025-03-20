Тарифна війна між США та ЄС може скоротити світовий ВВП на 7% - Домбровскіс

Економічна ескалація між США та Євросоюзом, пов’язана з підвищенням торговельних тарифів, загрожує серйозними наслідками для світової економіки, але така ескалація щодо взаємного підвищення торговельних тарифів не вигідна жодній із сторін.

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Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час брифінгу в Києві, пише "Укрінформ".

За оцінками Міжнародного валютного фонду (МВФ), подальша фрагментація глобальної торгівлі може призвести до зниження світового ВВП на 7%, що еквівалентно зникненню з економічної карти таких країн, як Німеччина та Франція.

За його словами, ЄС налаштований захищати свої економічні інтереси. Брюссель вже запровадив перший пакет контрмит проти США, який набуде чинності 1 квітня, а наступний може бути ухвалений у середині квітня.

Причиною напруги стали мита, які США вже наклали на європейську сталь і алюміній. ЄС попередив Вашингтон, що у разі подальшої ескалації тарифного протистояння Брюссель діятиме "пропорційно, але твердо".

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після запровадження американських тарифів основні торговельні партнери можуть ініціювати двосторонні переговори щодо нових торговельних угод. Він також підкреслив, що США будуть відповідати на будь-які обмеження, введені проти них.

Додамо, європейські споживачі стикаються зі зростанням цін на товари — від автомобілів до джинсів, від алюмінію до алкоголю, тоді як основні галузі промисловості, включаючи сталеливарну, роздрібну торгівлю та сільське господарство, стикаються зі скороченням конкурентоспроможності та зростанням операційних витрат на тлі загострення торгової напруженості між Білим домом та Брюсселем.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити 200% мито на імпорт вина, шампанського та інших алкогольних напоїв з Франції та країн Євросоюзу, якщо Брюссель не скасує 50% мито на американське віскі.