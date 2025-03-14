Від алюмінію до алкоголю: які сектори виявилися втягнутими у торговельну війну США та ЄС

Європейські споживачі стикаються зі зростанням цін на товари — від автомобілів до джинсів, від алюмінію до алкоголю, тоді як основні галузі промисловості, включаючи сталеливарну, роздрібну торгівлю та сільське господарство, стикаються зі скороченням конкурентоспроможності та зростанням операційних витрат на тлі загострення торгової напруженості між Білим домом та Брюсселем.

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Про це пише CNBC.

У середу, 12 березня, Європейська комісія оголосила, що вживе заходів у відповідь на недавно введені президентом США Дональдом Трампом всеосяжні мита у розмірі 25% на імпорт алюмінію і стали в Сполучені Штати. Заходи ЄС у відповідь мають торкнутися товарів на суму 26 мільярдів євро (28,3 мільярда доларів США), оскільки нові мита США будуть застосовуватися до європейських товарів на суму 28 мільярдів доларів США.

Чиновники ЄС підготували документ, в якому перераховано конкретні американські товари, які розглядаються в країнах Європейського союзу для запровадження тарифів. Він включає широкий спектр товарів, від сільськогосподарської продукції, предметів домашнього вжитку та пластику до алкоголю та модного одягу, а також сталь та алюміній та їх похідні комерційні продукти.

Трамп припустив, що можуть бути додаткові контрзаходи США і пригрозив запровадити 200% мито на вино, шампанське та іншу алкогольну продукцію з Франції. Раніше президент припускав, що може ввести всеосяжне 25% мито на імпорт з ЄС, розкритикувавши блок за несправедливу торговельну практику.

Аналітики Citi відзначили, що оголошені ЄС мита навряд чи матимуть негайний макроекономічний вплив. Європейські сектори, які незабаром будуть захоплені вихором торгової напруженості, включають автомобілебудування, металургію, будівництво, спиртні напої, предмети розкоші, споживчі товари, роздрібну торгівлю, виробництво продуктів харчування, сільське господарство та інше.

За словами Сюзанни Стрітер, керівника відділу фінансів та ринків компанії Hargreaves Lansdown, тарифи ЄС призведуть до зростання витрат "для безлічі виробників, у тому числі для автовиробників та виробників продуктів харчування".

"Виробники не в змозі освоїти все, і автомобільні гіганти, схоже, зіткнуться з подвійним ударом: вищими витратами і вкрай обережними споживачами, які не бажають витрачатися на дорогі товари в умовах невизначеності", — додала вона.

За словами Стюарта Каца, головного інвестиційного директора компанії з управління активами Robertson Stephens, вплив на споживачів виявиться швидко, оскільки компанії перекладуть на них вищі витрати для підтримки маржі. Він прогнозує, що зростання цін стане помітним на момент набуття чинності заходів ЄС 1 квітня.

"Тарифи ЄС на зернові культури США, такі як кукурудза та соя, можуть порушити постачання кормів для тварин, що негативно позначиться на конкурентоспроможності тваринницького сектору ЄС. Цей сектор вразливий через обмежену можливість розробити в короткостроковій перспективі надійні альтернативи ланцюжків поставок для пом'якшення впливу тарифів… Ключові сектори, такі як сталеливарна промисловість та сільське господарство, можуть зіткнутися з вищими експлуатаційними витратами, зниженням конкурентоспроможності та потенційною втратою робочих місць", — зазначив Кац.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити 200% мито на імпорт вина, шампанського та інших алкогольних напоїв з Франції та країн Євросоюзу, якщо Брюссель не скасує 50% мито на американське віскі.