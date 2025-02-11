ЄС готує відповідь на нові мита Трампа: як це може вплинути на Україну

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз вживатиме заходів у відповідь на запровадження нових мит з боку США на сталь і алюміній, назвавши їх невиправданими.

"Я глибоко шкодую про рішення США запровадити тарифи на європейський експорт сталі та алюмінію", -написала фон дер Ляєн у Твіттері.

Вона підкреслила, що "невиправдані тарифи не залишаться без відповіді" і приведуть до "твердих і пропорційних контрзаходів" з боку ЄС.

I deeply regret the U.S. decision to impose tariffs on European steel and aluminum exports.



The EU will act to safeguard its economic interests.



We will protect our workers, businesses and consumers ↓ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 11, 2025

Як повідомляє Bloomberg, на введення мит на товари з ЄС відреагували президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Олаф Шольц, пригрозивши аналогічними митами на імпорт із США.

Канада в разі такої необхідності може дати серйозну відповідь США на введення ними мита в 25% на всю імпортовану сталь і алюміній, заявив у вівторок канадський прем'єр Джастін Трюдо.

"Якщо нам це знадобиться, канадці виступлять потужно і твердо на свій захист", - наводять західні ЗМІ його слова.

ЄС скликає позачергове засідання міністрів торгівлі на тлі введення мит Трампом

У середу, 12 січня, міністри торгівлі Європейського Союзу проведуть позачергову відеоконференцію, щоб обговорити реакцію блоку на запровадження тарифів на сталь і алюміній з боку президента США Дональда Трампа, пише Reuters.

За даними видання, мита можуть збільшити вартість виробництва багатьох товарів, серед яких автомобілі та побутова техніка, через зростання вартості імпортної та вітчизняної сталі, а виробники алюмінію можуть підвищити ціни на свою продукцію через зменшення конкуренції з боку дешевого імпорту.

Європейська комісія, що відповідає за торговельну політику блоку, планує вислухати позиції всіх 27 країн-членів ЄС.

Україна теж постраждає

В указі президента США про введення мит на імпорт сталі та алюмінію, який опублікований на сайті Білого дому, окремо згадується Україна. Там сказано про відміну рішення Джозефа Байдена про зняття тарифів для українських виробів, оскільки вигоду від цього отримувала не Україна, а ЄС.

"Замість того, щоб підтримати українську сталеливарну промисловість і пом'якшити економічні збитки, завдані конфліктом, що продовжується, вигоди від цього тимчасового звільнення насамперед дісталися виробникам у країнах - членах ЄС, які значно збільшили безмитний експорт на ринок США сталевих виробів, оброблених з українських напівфабрикатів", - йдеться в указі Трампа.

Зазначається, що з 2021 року імпорт з України залишався стабільним на рівні 0,5% від загального імпорту США, тоді як імпорт із ЄС збільшився на 11,2% - до 14,8%.

Тобто мита на сталь із Європи можуть побічно вдарити по українській сталеливарній промисловості (яка, за заявою Білого дому, постачає до Європи напівфабрикати).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США без жодних винятків. Вони починають діяти з 4 березня.

До десятки найбільших постачальників алюмінію і сталі Штатам входять: Канада, Мексика, Євросоюз, Бразилія, Південна Корея, Японія, Китай, ОАЕ, В'єтнам і Австралія.

Варто нагадати, що під час свого першого президентства Трамп запровадив мита у розмірі 25% на сталь та 10% на алюміній, але потім надав квоти на безмитну торгівлю деяким торговим партнерам США - Канаді, Мексиці та Бразилії. Зі свого боку 46-й президент США Джо Байден поширив ці квоти на Велику Британію, Японію та Євросоюз.

У 2024 році Україна поставила до США сталі та алюмінію на 439 млн доларів, з яких імпорт алюмінію становив лише 2,58 млн. Наразі Україна перебуває у другому десятку імпортерів Америки за цими позиціями.