ЄС готує удар по Кремнієвій долині у відповідь на можливі мита Трампа

Європейський Союз готується завдати удару по Кремнієвій долині у відповідь на можливе введення митних тарифів президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише The Financial Times.

Брюссель уперше може скористатися новим інструментом боротьби з примусом (ACI), який дозволяє ЄС запроваджувати обмеження на сферу послуг США, зокрема на технологічні компанії.

За словами європейських чиновників, це може стати найжорсткішою відповіддю, що не суперечить міжнародному праву.

Інструмент ACI був розроблений ще під час першого президентського терміну Трампа та застосовувався як механізм стримування Китаю. Він надає Європейській комісії повноваження обмежувати доступ до ринку фінансових послуг, блокувати прямі іноземні інвестиції, скасовувати захист прав інтелектуальної власності або обмежувати комерційне використання програмного забезпечення та потокових сервісів.

Європейські чиновники вказують, що введення тарифів з боку США, спрямованих на зміну політики ЄС, може стати підставою для активації цього механізму.

Суть конфлікту

Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що введе нові мита на європейські товари, посилаючись на дії Брюсселя щодо американських технологічних компаній та значний дефіцит США у торгівлі товарами з ЄС. Однак він не уточнив конкретних деталей про терміни запровадження таких заходів.

У відповідь на це міністри торгівлі країн ЄС провели зустріч у Варшаві, де обговорили потенційні дії у відповідь. За словами джерел, більшість країн-членів ЄС підтримують застосування жорстких заходів, якщо Вашингтон виконає свої погрози.

Комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що Брюссель прагне уникнути ескалації конфлікту, проте готовий вжити рішучих заходів у разі потреби. Він також зазначив, що хоча ЄС має дефіцит у сфері послуг із США, загалом у торгівлі товарами він зберігає профіцит.

Попри готовність до жорсткої відповіді, деякі країни-члени висловлюють занепокоєння щодо можливості розгортання повномасштабної торговельної війни, особливо в умовах уповільнення економічного зростання. Один із європейських дипломатів заявив, що "ЄС прагне деескалації, а будь-які заходи у відповідь мають бути пропорційними".

Для ухвалення рішення необхідно отримати підтримку щонайменше 15 з 27 країн-членів, а також надати докази шкоди для європейської промисловості.

Повідомляється, що процес узгодження може затягнутися на кілька тижнів. Для порівняння, у 2018 році прийняття митних заходів у відповідь на дії США тривало три місяці. Водночас Канада та Мексика оголосили про свої заходи у відповідь усього через кілька годин після відповідного рішення Вашингтона, що передбачало введення 25-відсоткового мита.

В результаті Трамп тимчасово відклав введення мит для цих країн, ймовірно, в обмін на їхні зобов’язання у сфері боротьби з нелегальною міграцією та наркотрафіком.

Міністр торгівлі Франції Лоран Сен-Мартен наголосив, що, попри наявність у ЄС інструменту ACI, Брюссель має діяти значно швидше, ніж у попередні роки. Він закликав країни-члени ЄС до більшої згуртованості та оперативності у відповідь на можливі дії США.

Нагадаємо, США з 1 лютого запровадили мито у розмірі 25% на імпорт із Канади та Мексики, а також 10% – на товари з Китаю. За минулий рік на ці три країни припадало 40% імпорту до США. Крім того, Канада та Мексика мають тісні економічні зв'язки зі США – щоденно кордони трьох країн перетинають товари на 2 млрд доларів. Канада, Мексика і Китай вже пообіцяли відповісти на нові високі тарифи на свій експорт.