Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,79

+0,06

EUR

42,86

--0,46

Готівковий курс:

USD

41,90

41,85

EUR

43,53

43,21

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Трамп і Трюдо домовилися про призупинення мит на товари з Канади на 30 днів

Джастін Трюдо
Трюдо заявив, що домовився з Трампом. Фото: Balakrishnan Periyasamy / Facebook

США на 30 днів призупинять введення імпортних мит на канадські товари. Також Канада взяла на себе нові зобов’язання щодо посилення контролю на кордоні та боротьби з наркоторгівлею.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в соцмережі Х після розмови з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, Канада виділить 1,3 мільярда доларів у посилення безпеки кордону за допомогою нових вертольотів, технологій і персоналу. Також посилиться координація з американськими партнерами, та збільшаться ресурси для зупинки потоку фентанілу (наркотичного опіоїдного анальгетика).

Трюдо зазначив, що близько 10 тисяч військовослужбовців на передовій працюють над захистом кордону.

"Крім того, Канада візьме на себе зобов'язання щодо призначення "фентанілового царя". Ми внесемо наркокартелі до списку терористів, забезпечимо цілодобове спостереження за кордоном, запустимо канадсько-американські об'єднані ударні сили для боротьби з організованою злочинністю, фентанілом та відмиванням грошей. Я також підписав нову розвідувальну директиву щодо організованої злочинності та фентанілу, і ми виділимо на це 200 мільйонів доларів", - додав канадський прем'єр-міністр.

Нагадаємо, США з 1 лютого запровадили мито у розмірі 25% на імпорт із Канади та Мексики, а також 10% – на товари з Китаю. За минулий рік на ці три країни припадало 40% імпорту до США. Крім того, Канада та Мексика мають тісні економічні зв'язки зі США – щоденно кордони трьох країн перетинають товари на 2 млрд доларів. Канада, Мексика і Китай вже пообіцяли відповісти на нові високі тарифи на свій експорт.

Тепер Китай прагне розпочати торговельні переговори, щоб спробувати запобігти подальшому підвищенню тарифів і технологічним обмеженням з боку адміністрації Трампа.

На тлі запровадження США мит на імпорт з Канади, Мексики та Китаю, у Європейському Союзі заявили, що дадуть "тверду відповідь", якщо Штати введуть митні тарифи на європейські товари. 

Автор:
Тетяна Бесараб