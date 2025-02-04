Трамп і Трюдо домовилися про призупинення мит на товари з Канади на 30 днів

США на 30 днів призупинять введення імпортних мит на канадські товари. Також Канада взяла на себе нові зобов’язання щодо посилення контролю на кордоні та боротьби з наркоторгівлею.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в соцмережі Х після розмови з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, Канада виділить 1,3 мільярда доларів у посилення безпеки кордону за допомогою нових вертольотів, технологій і персоналу. Також посилиться координація з американськими партнерами, та збільшаться ресурси для зупинки потоку фентанілу (наркотичного опіоїдного анальгетика).

Трюдо зазначив, що близько 10 тисяч військовослужбовців на передовій працюють над захистом кордону.

"Крім того, Канада візьме на себе зобов'язання щодо призначення "фентанілового царя". Ми внесемо наркокартелі до списку терористів, забезпечимо цілодобове спостереження за кордоном, запустимо канадсько-американські об'єднані ударні сили для боротьби з організованою злочинністю, фентанілом та відмиванням грошей. Я також підписав нову розвідувальну директиву щодо організованої злочинності та фентанілу, і ми виділимо на це 200 мільйонів доларів", - додав канадський прем'єр-міністр.

Нагадаємо, США з 1 лютого запровадили мито у розмірі 25% на імпорт із Канади та Мексики, а також 10% – на товари з Китаю. За минулий рік на ці три країни припадало 40% імпорту до США. Крім того, Канада та Мексика мають тісні економічні зв'язки зі США – щоденно кордони трьох країн перетинають товари на 2 млрд доларів. Канада, Мексика і Китай вже пообіцяли відповісти на нові високі тарифи на свій експорт.

Тепер Китай прагне розпочати торговельні переговори, щоб спробувати запобігти подальшому підвищенню тарифів і технологічним обмеженням з боку адміністрації Трампа.

На тлі запровадження США мит на імпорт з Канади, Мексики та Китаю, у Європейському Союзі заявили, що дадуть "тверду відповідь", якщо Штати введуть митні тарифи на європейські товари.