Трамп и Трюдо договорились о приостановлении пошлин на товары из Канады на 30 дней

США на 30 дней приостановят введение импортных пошлин на канадские товары. Также Канада взяла на себя новые обязательства по усилению контроля на границе и борьбе с наркоторговлей.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в соцсети Х после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, Канада выделит 1,3 миллиарда долларов в усиление безопасности границы с помощью новых вертолетов, технологий и персонала. Также усилится координация с американскими партнерами и увеличатся ресурсы для остановки потока фентанила (наркотического опиоидного анальгетика).

Трюдо отметил, что около 10 тысяч военнослужащих на передовой работают над защитой границы.

"Кроме того, Канада возьмет на себя обязательство по назначению "фентанилового царя". Мы внесем наркокартели в список террористов, обеспечим круглосуточное наблюдение за границей, запустим канадско-американские объединенные ударные силы для борьбы с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег" .Я также подписал новую разведывательную директиву по организованной преступности и фентанилу, и мы выделим на это 200 миллионов долларов", — добавил канадский премьер.

Напомним, США с 1 февраля ввели пошлины в размере 25% на импорт из Канады и Мексики, а также 10% – на товары из Китая. За прошлый год на эти три страны приходилось 40% импорта в США. Кроме того, у Канады и Мексики тесные экономические связи с США – ежедневно границы трех стран пересекают товары на 2 млрд долларов. Канада, Мексика и Китай уже пообещали ответить на новые высокие тарифы на свой экспорт.

Теперь Китай стремится начать торговые переговоры, чтобы попытаться предотвратить дальнейшее повышение тарифов и технологические ограничения со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

На фоне введения США пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая в ЕС заявили, что дадут "твердый ответ", если Штаты введут таможенные тарифы на европейские товары.