Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,79

+0,06

EUR

42,86

--0,46

Наличный курс:

USD

41,90

41,85

EUR

43,53

43,21

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Трамп и Трюдо договорились о приостановлении пошлин на товары из Канады на 30 дней

Трамп, Трюдо
Трюдо заявил, что договорился с Трампом. Фото: Balakrishnan Periyasamy / Facebook

США на 30 дней приостановят введение импортных пошлин на канадские товары. Также Канада взяла на себя новые обязательства по усилению контроля на границе и борьбе с наркоторговлей.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в соцсети Х после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, Канада выделит 1,3 миллиарда долларов в усиление безопасности границы с помощью новых вертолетов, технологий и персонала. Также усилится координация с американскими партнерами и увеличатся ресурсы для остановки потока фентанила (наркотического опиоидного анальгетика).

Трюдо отметил, что около 10 тысяч военнослужащих на передовой работают над защитой границы.

"Кроме того, Канада возьмет на себя обязательство по назначению "фентанилового царя". Мы внесем наркокартели в список террористов, обеспечим круглосуточное наблюдение за границей, запустим канадско-американские объединенные ударные силы для борьбы с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег" .Я также подписал новую разведывательную директиву по организованной преступности и фентанилу, и мы выделим на это 200 миллионов долларов", — добавил канадский премьер.

Напомним, США с 1 февраля ввели пошлины в размере 25% на импорт из Канады и Мексики, а также 10% – на товары из Китая. За прошлый год на эти три страны приходилось 40% импорта в США. Кроме того, у Канады и Мексики тесные экономические связи с США – ежедневно границы трех стран пересекают товары на 2 млрд долларов. Канада, Мексика и Китай уже пообещали ответить на новые высокие тарифы на свой экспорт.

Теперь Китай стремится начать торговые переговоры, чтобы попытаться предотвратить дальнейшее повышение тарифов и технологические ограничения со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

На фоне введения США пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая в ЕС заявили, что дадут "твердый ответ", если Штаты введут таможенные тарифы на европейские товары.

Автор:
Татьяна Бессараб